Wall street a terminé en demi-teinte lundi, aidée par les gains d'Alphabet et de Meta Platforms, tandis que certains investisseurs se sont abstenus de faire de gros paris à l'approche d'une nouvelle série de négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine.

Le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy devaient se rencontrer lundi pour discuter du relèvement du plafond de la dette fédérale, dix jours seulement avant que les États-Unis ne soient confrontés à un défaut de paiement sans précédent.

"Les investisseurs disent en gros : 'Nous donnons au moins une probabilité de 60:40 qu'ils parviennent à un accord en temps utile'", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

"Un accord pourrait n'être qu'une simple prolongation, ce qui reviendrait à décider d'un plafond de la dette lorsqu'ils discuteront également des budgets en septembre.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 0,72 point, soit 0,02 %, pour terminer à 4 192,70 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 62,61 points, soit 0,50 %, pour atteindre 12 720,51 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 139,62 points, soit 0,42%, à 33 287,01 points.

Les commentaires du président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, lundi, selon lesquels la Réserve fédérale pourrait encore devoir augmenter son taux d'intérêt de référence d'un demi-point cette année, ont poussé le dollar américain à la hausse.

Les investisseurs attendront des indices sur la politique monétaire de la part de plusieurs intervenants de la Fed et des données clés cette semaine, telles que l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) d'avril et les biens durables.

La lecture de l'indice PCE, la jauge d'inflation préférée de la Fed, est attendue vendredi.

Les actions liées à la technologie ont soutenu le marché, avec des gains chez Alphabet Inc et Meta Platforms Inc.

"Alors que le drame du plafond de la dette s'intensifie, les actions technologiques à méga-capitalisation sont devenues le nouveau commerce défensif préféré de Wall street", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA.

Apple Inc a baissé après que Loop Capital ait rétrogradé l'action du fabricant de l'iPhone de "acheter" à "conserver", sa première baisse de notation en cinq mois selon les données de Refinitiv.

Dans un geste perçu comme une intensification des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, Pékin a interdit au fabricant de puces Micron Technology Inc de vendre des puces de mémoire à des industries nationales clés, ce qui a entraîné une baisse de ses actions.

Les valeurs bancaires régionales ont été soutenues par la nouvelle selon laquelle PacWest Bancorp a accepté de vendre un portefeuille de 74 prêts à la construction immobilière à une filiale de Kennedy-Wilson Holdings Inc.

Les actions de Pacwest ont bondi, tandis que d'autres créanciers régionaux tels que Western Alliance et Comerica Inc ont tous deux progressé.

Les actions des plus grands créanciers ont été modérées, JPMorgan Chase & Co ayant baissé malgré le fait que la société ait déclaré que ses revenus nets d'intérêts augmenteraient de 3 milliards de dollars en raison de l'augmentation des paiements d'intérêts résultant de son achat de la First Republic Bank, en faillite, cette année.

Les actions de Greenhill & Co ont doublé après que Mizuho Financial Group Inc ait acheté la société américaine de conseil en fusions et acquisitions pour 550 millions de dollars, dette comprise.

Le troisième créancier du Japon souhaite obtenir une plus grande part du plus grand pool de commissions de banque d'investissement au monde.

Chevron Corp, qui fait partie du Dow Jones, a baissé après que la major pétrolière a déclaré qu'elle allait acquérir PDC Energy Inc dans le cadre d'une transaction entièrement en actions pour un montant de 7,6 milliards de dollars, y compris la dette.