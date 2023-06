Les indices boursiers indiens Nifty 50 et Sensex ont progressé lundi et se sont rapprochés de nouveaux records, aidés par des gains généralisés, tandis que les indices plus larges ont étendu leur rallye à des niveaux records.

L'indice Nifty des valeurs sûres était en hausse de 0,05 % à 18 835,55 à 10 h 10 IST, tandis que l'indice de référence S&P BSE Sensex a augmenté de 0,04 % à 63 411,90.

L'indice Nifty 50 s'est rapproché à 10 points du précédent record de 18 887,60.

Neuf des 13 principaux indices sectoriels ont progressé, les valeurs financières à forte pondération augmentant de 0,2 %.

Les indices plus larges ont surpassé leurs homologues plus importants, les valeurs moyennes augmentant de plus de 0,6 % pour atteindre un nouveau record et les petites valeurs atteignant leur plus haut niveau depuis plus d'un an.

Pendant ce temps, les actions mondiales étaient principalement en baisse sur la prudence avant la décision de taux de la Chine mardi et le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine, M. Powell, au Congrès mercredi et jeudi.

Les analystes s'attendent à ce que la reprise des marchés indiens se poursuive, après une période de consolidation. "Les indications sont en faveur du maintien du ton dominant", a déclaré Ajit Mishra, vice-président senior de la recherche technique chez Religare Broking.

"Nous visons la barre des 19 100 pour le Nifty et nous nous attendons à ce que la zone 18 400-18 550 propose un coussin de sécurité en cas de prise de bénéfices."

Parmi les valeurs individuelles, Jindal Steel and Power a bondi de 5% après que Kotak Insitutional Equities l'ait reclassé à "acheter" et ait augmenté le prix cible de 580 roupies à 740 roupies.

Les sociétés financières non bancaires telles que Bajaj Finance et Bajaj Finserv ont augmenté de plus de 2 % chacune après que plusieurs maisons de courtage, dont Morgan Stanley, JP Morgan et HSBC, ont réitéré leur opinion positive sur le secteur.

D'un autre côté, Hero MotoCorp a perdu 2 % et a été le principal perdant du Nifty 50. Les actions du fabricant de deux-roues ont chuté pendant quatre séances consécutives en raison d'une enquête menée par le ministère des affaires corporatives du pays sur des détournements de fonds présumés. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee et Varun H K)