Les actions indiennes ont augmenté mardi grâce à un rebond des valeurs financières, tandis que la baisse de l'inflation domestique et les espoirs d'afflux de capitaux étrangers après la révision de l'indice MSCI ont soutenu le sentiment.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,43% à 21 709,10, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,55% à 71 465,24 à 10:33 a.m. IST.

Neuf des 13 principaux secteurs ont enregistré des gains.

Le secteur financier, le plus pondéré des 13 secteurs majeurs, a récupéré 1,2% après avoir chuté de 1,4% lors de la session précédente.

En revanche, les métaux ont perdu 2,7 %, menés par le fabricant d'aluminium Hindalco, qui a chuté de 13 % après les résultats trimestriels de sa filiale américaine Novelis. Le titre a été le premier perdant du Nifty 50.

L'usine nouvelle de Novelis est confrontée à une forte escalade des coûts, a déclaré Jefferies, tout en attribuant la faible croissance des volumes à la baisse de la demande.

Les données relatives à l'inflation de détail en Inde, à son plus bas niveau en trois mois en janvier, ont également contribué à améliorer le sentiment, signalant une force macroéconomique, et la décision du fournisseur d'indices mondiaux Morgan Stanley Capital International d'ajouter cinq actions indiennes à son indice clé.

Le remaniement de l'indice MSCI, qui a porté la pondération du pays à un niveau record de 18,2 %, pourrait potentiellement attirer des flux passifs d'investisseurs étrangers d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, selon Nuvama Alternative and Quantitative Research.

Pendant ce temps, les prises de bénéfices se sont poursuivies dans les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur. Les deux indices ont perdu respectivement 1 % et 0,1 %, après avoir chuté de 4 % et 2,5 % lors de la séance précédente.

Nous allons assister à une nouvelle migration des allocations des petites et moyennes capitalisations vers les grandes capitalisations, compte tenu des valorisations élevées, a déclaré Dipan Mehta, PDG et directeur général d'Elixir Equities.

Les marchés asiatiques ont progressé avant la publication d'un rapport clé sur l'inflation aux États-Unis, qui pourrait influencer le calendrier de réduction des taux d'intérêt américains.

Paytm a chuté de 8,5 % pour atteindre un niveau record après que le courtier Macquarie a rétrogradé l'action, citant un "risque sérieux d'exode des clients", après la récente répression de la banque centrale contre la branche bancaire de Paytm.

Coal India a gagné 2 %, après avoir affiché un bénéfice supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre.