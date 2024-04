Les indices de référence indiens ont atteint des niveaux record lundi, menés par les sociétés métallurgiques après des données positives en provenance de Chine, tandis qu'une modération de l'inflation aux États-Unis a également soutenu le sentiment.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,91 % pour atteindre un nouveau record de 22 529,95, tandis que l'indice BSE Sensex a augmenté de 0,81 % pour atteindre un record historique de 74 254,62.

Les 13 principaux secteurs ont tous progressé.

Les dernières données sur l'inflation aux États-Unis étaient "conformes à ce que nous aimerions voir", a déclaré le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, maintenant l'espoir que la banque centrale commencera à réduire les taux d'intérêt en juin.

Cela, associé aux données montrant que l'économie américaine a progressé plus rapidement que prévu au quatrième trimestre, a contribué à stimuler le sentiment, selon les analystes.

Les stocks de métaux ont bondi de 2,2 % après que les données ont montré que l'activité manufacturière de la Chine a augmenté pour la première fois en six mois en mars.

JSW Steel et Tata Steel ont augmenté de 3,5 % et 2,3 % et ont été les principaux gagnants du Nifty 50.

"La tendance du marché est à la hausse", a déclaré VK Vijayakumar, stratégiste en chef chez Geojit Financial Services.

Après une consolidation en mars, le Nifty a gagné plus de 300 points en deux sessions, ce qui indique une dynamique haussière, a déclaré M. Vijayakumar.

Infosys a gagné jusqu'à 2,1 % après que l'entreprise de logiciels a déclaré qu'elle s'attendait à un remboursement d'impôt de 63,29 milliards de roupies, après avoir reçu des ordres du département de l'impôt sur le revenu.

Les valeurs informatiques sensibles aux taux américains ont en général gagné 0,6 %.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont augmenté de 1,8 % et de 1,2 %, respectivement.

Selon Deven Choksey, directeur général de DRChoksey FinServ, des entrées domestiques et étrangères régulières, des données macroéconomiques nationales solides et l'espoir d'une continuité politique après les élections nationales pourraient déclencher un rallye préélectoral.

Cependant, selon lui, les marchés sont déjà évalués à la perfection et les valorisations élevées pourraient limiter les gains. (1 $ = 83,3830 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala et Savio D'Souza)