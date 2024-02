Les actions indiennes ont progressé jeudi avant la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India (RBI), où la banque centrale devrait maintenir son taux d'intérêt directeur inchangé pour une sixième réunion consécutive.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,16% à 21 966,65, tandis que l'indice S&P BSE Sensex était en hausse de 0,15% à 72 267,86, à 9h45 IST.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont chacune gagné 0,4 % et 0,7 %.

La RBI annoncera sa décision politique à 10h00 IST.

Un sondage Reuters réalisé auprès de 60 économistes au début du mois de février indiquait que la banque centrale maintiendrait son taux directeur inchangé à 6,50 % jeudi et qu'elle maintiendrait le statu quo au moins jusqu'en juillet.

Les investisseurs attendent également de voir si la modération de l'inflation de base et l'accent mis sur la prudence fiscale dans le budget intérimaire permettraient aux décideurs politiques de signaler un changement dans le cycle des taux.

La pause dans les hausses de taux cette année fiscale, après 250 points de base d'augmentation au cours de l'année financière précédente, a propulsé l'indice de référence Nifty 50 26,33% à de nouveaux sommets depuis la fin du mois de mars 2023.

"Les secteurs sensibles aux taux d'intérêt comme les banques, les sociétés financières, l'immobilier et l'automobile pourraient être sous le feu des projecteurs", a déclaré Prashant Tapse, premier vice-président de la recherche chez Mehta Equities.

Les actions du secteur de l'énergie ont gagné 1 %, grâce à un bond de 5,3 % de Power Grid Corp of India. L'entreprise publique de transport d'énergie, qui est la plus grande gagnante en pourcentage sur le Nifty 50, a affiché une augmentation des bénéfices au troisième trimestre, soutenue par une forte demande d'électricité.

Les banques du secteur public ont poursuivi leur reprise, ajoutant 1,5 % après une hausse de 3 % mercredi.

Les analystes ont déclaré que les valorisations raisonnables et les perspectives de bénéfices stables ont rendu le secteur attractif dans un marché cher. L'indice des banques du secteur public a bondi d'environ 20% en 2024 jusqu'à présent, comparé à une hausse de 1,2% du Nifty 50, aidé par les bénéfices importants des principaux constituants comme Bank of Baroda et Punjab National Bank.