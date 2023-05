Les actions indiennes ont baissé mercredi, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après une hausse de 5% de l'indice de référence Nifty 50 au cours de l'exercice 2024 jusqu'à présent, tandis que la faiblesse des indices mondiaux dans le contexte des négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis a pesé sur le marché.

Le Nifty 50 était en baisse de 0,14% à 18 260,35 à 9h48 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a baissé de 0,16% à 61 834,03.

Huit des 13 principaux indices sectoriels ont baissé, les valeurs financières et les technologies de l'information (IT) perdant respectivement 0,3 % et 0,6 %.

"Le marché est témoin de prises de bénéfices, en particulier dans les poids lourds à partir des niveaux les plus élevés", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail chez Motilal Oswal Financial Services.

"Une certaine consolidation n'est pas à exclure étant donné la forte hausse de ces dernières semaines."

Le Nifty 50 a baissé de 0,61% mardi, après avoir atteint un plus haut de cinq mois lundi. L'indice a augmenté de 5,34% depuis le début de l'année fiscale, soutenu par une saison des résultats saine et des achats réguliers de la part des investisseurs institutionnels étrangers (FII), selon trois analystes.

Vaishali Parekh, vice-présidente de la recherche technique chez Prabhudas Lilladher, a fixé à 18 200 et 18 450 les niveaux de soutien et de résistance de l'indice de référence.

Les stocks de métaux ont perdu 0,5 % en raison des inquiétudes concernant la reprise de la demande en Chine à la lumière des données macroéconomiques faibles du plus grand consommateur et producteur de métaux au monde.

Parmi les valeurs individuelles, Amber Enterprises Ltd et CrediAccess Grameen Ltd ont bondi de plus de 13 % et de 7 %, respectivement, grâce à des résultats trimestriels solides, tandis que LIC Housing Finance Ltd et Redington Ltd ont chuté en raison d'une baisse des bénéfices.

Les actions de Wall street ont clôturé en baisse cette nuit, les négociations en cours sur le plafond de la dette et la faiblesse des bénéfices ayant réduit l'appétit pour le risque. Les marchés asiatiques ont été modérés.