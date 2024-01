Les actions indiennes ont baissé jeudi, entraînées par les valeurs des technologies de l'information après les résultats décevants de Tech Mahindra et alors que les valeurs financières ont continué à chuter.

L'indice NSE Nifty 50 a chuté de 0,43% à 21 361,60 points et l'indice S&P BSE Sensex a baissé de 0,51% à 70 701,40 points, à 9:58 IST.

Sept des 13 principaux secteurs ont enregistré des pertes, l'indice des technologies de l'information perdant 1,25 %.

Tech Mahindra a perdu 4% et a été le plus grand perdant du Nifty 50 après avoir affiché un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions en raison de la faiblesse des dépenses des clients.

Les services financiers, le secteur le plus pondéré parmi les principaux secteurs, ont perdu 0,55 %. Ils ont chuté de 6,2 % depuis que HDFC Bank a annoncé des marges décevantes la semaine dernière.

Au cours des six séances qui ont suivi, les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur de 347,66 milliards de roupies (4,18 milliards de dollars), ce qui a fait baisser l'indice de référence Nifty 50 d'environ 3 %.

Au cours de la journée, les petites et moyennes capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, ont augmenté de 0,6 % et de 0,2 %. Elles ont gagné respectivement environ 2 % et 3 % cette année, contre une baisse de 1,7 % pour le Nifty 50.

Mais "les bénéfices devront justifier les valorisations élevées dans l'univers plus large pour que le rallye se poursuive", a déclaré Raghvendra Nath, directeur général de Ladderup Wealth Management.

Parmi les actions individuelles, Bajaj Auto, qui fait partie du Nifty 50, a augmenté de 1 % après que le constructeur automobile a dépassé les attentes en matière de bénéfices, aidé par une forte demande intérieure.

Railtel Corporation of India a bondi de 10 % après avoir affiché un bénéfice trimestriel qui a presque doublé par rapport à l'année précédente. (1 $ = 83,1220 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)