Les actions indiennes devraient ouvrir à la hausse ce vendredi sur fond d'optimisme quant à la possibilité que les États-Unis parviennent bientôt à un accord sur le plafond de la dette afin d'éviter un défaut de paiement, tandis que les investisseurs étrangers continuent d'acheter des actions nationales.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,17% à 18 209, à 8h08 IST.

Au cours de la nuit, les actions américaines ont augmenté grâce aux perspectives de ventes optimistes de Walmart Inc. et aux données sur les demandes d'allocations chômage qui ont apaisé les craintes de récession.

Au niveau national, le Nifty 50 a étendu ses pertes à une troisième session consécutive jeudi, en raison d'une certaine prise de bénéfices après une hausse récente. L'indice de référence a gagné 4,44 % au cours de l'exercice 2024 jusqu'à présent, soutenu par une saison des bénéfices stable et des achats étrangers soutenus dans les actions nationales.

Le Nifty 50 a baissé de 1 % depuis le début de la semaine et, si la tendance se maintient, il s'agirait de sa première perte hebdomadaire depuis quatre ans.

Les analystes s'attendent à ce que l'indice de référence, qui s'est établi à 18 129,95 points lors de la session précédente, trouve un support à 18 050 et une résistance à 18 350.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont prolongé leur série d'achats pour la seizième session, ajoutant 9,70 milliards de roupies d'actions, la plus longue série d'achats quotidiens depuis décembre 2020.

Les investisseurs attendront également les résultats trimestriels de sociétés telles que JSW Steel Ltd, Power Grid Corporation of India et la société de livraison de nourriture Zomato Ltd plus tard dans la journée.

Actions à surveiller :

** United Spirits Ltd : Co, qui fabrique la marque de whisky Johnny Walker, a annoncé une hausse de 7,3% de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, aidé par une réduction des coûts qui a plus que compensé le ralentissement de la demande.

** Interglobe Aviation Ltd : L'opérateur d'IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, vise à doubler sa capacité d'ici la fin de la décennie, a déclaré son directeur général aux analystes jeudi.

** Bata India Ltd : Le fabricant de chaussures a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes jeudi, grâce à la baisse des coûts des matières premières et à la hausse de la demande pour des marques telles que Hush Puppies et Comfit.

** Container Corporation of India Ltd : l'entreprise publique a annoncé une hausse de 7,7 % de son bénéfice au quatrième trimestre jeudi, la demande intérieure robuste ayant surpassé l'augmentation des coûts. (Reportage de Rama Venkat à Bengaluru ; Rédaction d'Eileen Soreng)