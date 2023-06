Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse ce jeudi après trois séances consécutives de gains, suivant les pairs asiatiques, tandis que des données solides sur la croissance intérieure pourraient limiter les pertes.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE listées sur la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,31% à 18 606, à 8:02 a.m. IST.

Les pertes, cependant, pourraient être limitées car les données gouvernementales ont montré que la croissance économique de l'Inde s'est accélérée à 6,1% au cours du trimestre de mars, se développant plus rapidement que la prévision de 5,0% par les économistes dans un sondage Reuters.

Les indices de référence indiens, le Nifty 50 et le S&P BSE Sensex, ont enregistré des gains pendant trois mois consécutifs, augmentant de plus de 2 % chacun en mai, aidés par de solides résultats d'entreprises et des flux étrangers soutenus dans les actions.

Alors que les données du département du travail américain ont montré que le marché de l'emploi restait dynamique, les commentaires de deux décideurs de la Fed ont indiqué qu'ils n'étaient pas favorables à un relèvement des taux en juin.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour 34,06 milliards de roupies d'actions indiennes mercredi, tandis que les investisseurs nationaux ont vendu pour 25,29 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

ACTIONS À SURVEILLER

** Coal India Ltd : Le gouvernement indien propose de vendre jusqu'à 3% des parts de l'entreprise minière publique à un prix plancher de 225 roupies par action.

** Adani Total Gas Ltd, Adani Transmission Ltd : MSCI annonce qu'Adani Total Gas et Adani Transmission seront retirés des indices MSCI Global Standard à partir du 1er juin.

** United Drilling Tools Ltd : La société obtient un ordre de travail d'une valeur de 720 millions de roupies.

(1 $ = 82,7159 roupies indiennes) (Reportage de Rama Venkat à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)