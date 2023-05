Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse vendredi malgré l'amélioration des indices mondiaux, après la volatilité de la session précédente au cours de laquelle les indices de référence ont inversé les pertes dans la dernière heure du jour d'expiration de la série de mai.

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,24% à 18 421,50, à 8:16 a.m. IST.

Les progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine ont stimulé le sentiment et favorisé une hausse des actions à Wall street. La Maison Blanche et les Républicains du Congrès se sont rapprochés d'un accord, selon une personne familière avec le sujet.

Les bons résultats du géant des puces Nvidia ont également soutenu la hausse des valeurs technologiques. Les marchés asiatiques ont légèrement progressé.

Le Nifty 50 a gagné 0,65% cette semaine, tiré par les actions du secteur des métaux, qui ont augmenté de 4,53% grâce à la hausse des actions d'Adani.

"Attendez-vous à ce que la tendance haussière des marchés se poursuive", a déclaré Sahaj Agrawal, responsable de la recherche - produits dérivés chez Kotak Securities. "Certains titres des secteurs de l'énergie et des médias semblent intéressants. Nous vous suggérons d'acheter sur les creux jusqu'à ce que nous dépassions le niveau de soutien de 18 040."

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté pour 5,89 milliards de roupies (71,2 millions de dollars) d'actions indiennes jeudi. Les FII ont été acheteurs nets d'actions indiennes dans 20 des 21 dernières sessions.

Actions à surveiller :

** Zee Entertainment Enterprises Ltd : Co affiche sa première perte trimestrielle en trois ans en raison d'une faible demande de publicité et de coûts plus élevés.

** Reliance Industries Ltd : l'unité de la société, Reliance Consumer Products, achève l'acquisition de 51% des parts de Lotus Chocolate.

** Emami Ltd : l'entreprise annonce une baisse de son bénéfice net consolidé au cours du trimestre de mars.

** Page Industries Ltd : l'entreprise annonce une baisse de son bénéfice pour le trimestre de mars en raison de la faiblesse de la demande. (1 $ = 82,7176 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)