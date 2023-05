Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse mercredi, en raison de la faiblesse des indices mondiaux et des négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis, tandis que les analystes s'attendent à ce que les investisseurs prennent leurs bénéfices après une hausse de 5 % de l'indice de référence Nifty 50 au cours de l'année financière 2024 jusqu'à présent.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,21% à 18 291,50, à 7h52 IST.

Les actions de Wall street ont clôturé en baisse cette nuit, les négociations en cours sur le plafond de la dette et la faiblesse des bénéfices ayant freiné l'appétit pour le risque. Les marchés asiatiques ont été modérés.

Le Nifty 50 a baissé de 0,61% mardi, après avoir atteint un plus haut de 5 mois lors de la session précédente. Selon trois analystes, l'indice a augmenté de 5,34 % depuis le début de l'année fiscale, soutenu par une saison des résultats saine et des achats réguliers de la part des investisseurs privés.

"Le marché est témoin de prises de bénéfices, en particulier dans les poids lourds à partir des niveaux les plus élevés", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le marché de détail chez Motilal Oswal Financial Services.

"Une certaine consolidation n'est pas à exclure étant donné la forte hausse de ces dernières semaines."

Malgré la baisse de mardi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont prolongé leur série d'achats pour la quatorzième session, ajoutant 14,07 milliards de roupies (172,1 millions de dollars) d'actions.

Il s'agit de la plus longue série d'achats quotidiens en 29 mois par les FII, qui ont acheté pour près de 225 milliards de roupies d'actions au cours de cette période, selon les données provisoires du National Stock Exchange.

Les investisseurs attendent également les résultats trimestriels de sociétés telles que Jubilant FoodWorks Ltd, REC Ltd, Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corporation Ltd, Whirlpool of India Ltd et Devyani International Ltd ce mercredi.

Actions à surveiller :

** Bharti Airtel Ltd : Le groupe annonce une augmentation du bénéfice net consolidé au cours du trimestre de mars ; ARPU à 193 roupies.

** Jindal Steel and Power Ltd : Le bénéfice du 4ème trimestre a chuté de 70% en raison de la baisse des prix et de l'augmentation des coûts.

** Bharat Petroleum Corporation Ltd : la société va mettre en place un projet de craquage d'éthylène à la raffinerie de Bina dans le Madhya Pradesh pour un montant de 6 milliards de dollars.

** Oberoi Realty Ltd : le bénéfice du quatrième trimestre a plus que doublé en raison de l'augmentation de la demande. (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)