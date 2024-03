Les actions indiennes devraient ouvrir sans grand changement ce vendredi, les investisseurs attendant les résultats des tests de résistance des fonds communs de placement à petite et moyenne capitalisation, alors que les actions mondiales ont chuté en raison des inquiétudes croissantes concernant la trajectoire future des taux d'intérêt aux États-Unis.

Le GIFT Nifty s'échangeait à 22 144 à 08h01 IST, ce qui indique que le Nifty 50 ouvrira près de la clôture de jeudi à 21 146,65.

Les marchés asiatiques ont baissé, le MSCI Asia ex-Japan perdant 1,1%. Les actions de Wall Street ont clôturé à la baisse la nuit dernière après que les données aient montré une inflation plus élevée que prévu de l'indice des prix à la production aux États-Unis en février.

Ces données, qui font suite à une inflation à la consommation élevée en début de semaine, ont renforcé les inquiétudes concernant le retard des réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

Les indices boursiers indiens, le Nifty 50 et le Sensex, sont en baisse d'environ 1,5 % depuis le début de la semaine, en raison de prises de bénéfices après avoir atteint des records le 7 mars.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont perdu environ 6 % et 4 % au cours des quatre dernières séances, après que l'autorité de régulation des marchés a signalé une probable effervescence et une exubérance irrationnelle dans ces segments.

Les investisseurs se concentreront sur les résultats des tests de résistance des fonds communs de placement à petite et moyenne capitalisation, qui ont commencé à être publiés. Ces tests permettront d'évaluer la résistance des fonds aux pressions soudaines de rachat.

Les petites et moyennes capitalisations ont perdu respectivement 11,4 % et 5,8 % par rapport à leur niveau record du 8 février, alors que le Nifty 50 a progressé de 2 %.

Selon les analystes de Kotak Institutional Equities, la plupart des actions des petites et moyennes capitalisations ont des valorisations élevées et de nombreuses actions de faible qualité ont encore un long chemin à parcourir.

Les investisseurs étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur nette de 13,56 milliards de roupies (environ 163 millions de dollars) jeudi. Les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour une valeur nette de 1,39 milliards de roupies.

ACTIONS À SURVEILLER

** Bharat Petroleum Corporation, Hindustan Petroleum Corporation et Indian Oil Corporation < IOC.NS : Les compagnies ont annoncé une baisse des prix de l'essence et du diesel de 2 roupies par litre, à compter de vendredi.

** One 97 Communications : La société de paiements numériques Paytm s'est vue accorder une licence de fournisseur d'applications tierces par l'autorité de paiement du pays, ce qui lui permettra de faciliter les paiements après la cessation des activités de son unité bancaire.

** Railtel Corporation of India : La société a reçu un ordre de travail d'une valeur de 1,13 milliard de roupies lié à un projet de connectivité de réseau à Odisha. (1 $ = 82,9580 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)