Les actions indiennes ont progressé mercredi, grâce à des gains dans les secteurs des métaux et de l'automobile, l'accent étant mis sur les résultats trimestriels de plusieurs sociétés du Nifty 50 cette semaine.

Le NSE Nifty 50 était en hausse de 0,2% à 22 405,8 à 9:25 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a gagné 0,24% à 73 884.

L'indice des métaux a augmenté de 0,5 %, tandis que les stocks automobiles ont augmenté de 0,4 %.

Tata Consumer Products a chuté de 4,2%, menant les pertes de l'indice Nifty 50 après que son revenu du quatrième trimestre ait manqué les estimations des analystes.

Les actions asiatiques ont progressé mercredi à la suite des gains enregistrés sur les marchés américains, où les bénéfices élevés de certaines entreprises ont stimulé le sentiment des investisseurs après que les inquiétudes concernant le Moyen-Orient se soient atténuées.

Hindustan Unilever, LTIMindtree et Axis Bank, qui font partie du Nifty 50, publieront leurs résultats mercredi, tandis que Bajaj Finance et Maruti Suzuki le feront plus tard dans la semaine. (Reportage de Manvi Pant à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Sonia Cheema)