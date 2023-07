Les actions indiennes ont progressé mercredi, aidées par des gains sectoriels, alors que les investisseurs attendent les résultats du trimestre de juin des principales entreprises, attendus plus tard dans la semaine.

L'indice Nifty 50 a augmenté de 0,38% à 19 824,25, tandis que le S&P BSE Sensex a gagné 0,40% à 67 065,50, à 9:53 a.m. IST. Les deux indices de référence ont atteint de nouveaux records historiques pour la quatrième session consécutive.

Douze des 13 principaux indices sectoriels ont progressé, les valeurs des médias augmentant de plus de 1,5 %, après que TV18 Broadcast et Network18 Media & Investments aient bondi de plus de 10 % et 5 %, respectivement, après la publication de leurs résultats.

Les valeurs à forte pondération des technologies de l'information (TI) ont poursuivi leur progression pour la cinquième séance consécutive, avec une hausse de plus de 0,5 %. Les actions du secteur des technologies de l'information ont augmenté grâce aux espoirs de la Réserve fédérale américaine qui approche de la fin de son cycle de resserrement de la politique monétaire après que les données publiées la semaine dernière aient indiqué une modération de l'inflation.

Les entreprises du secteur des technologies de l'information réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires aux États-Unis et en Europe.

"La hausse progressive du marché devrait se poursuivre, compte tenu des facteurs macroéconomiques positifs et de la bonne tenue des bénéfices jusqu'à présent", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le marché de détail chez Motilal Oswal Financial Services.

"Les investisseurs devraient utiliser la stratégie d'achat en cas de baisse à des niveaux record.

Parmi les actions individuelles, NTPC a augmenté de plus de 4 % et a été le principal gagnant du Nifty 50 après que le courtier Goldman Sachs a commencé à couvrir l'action avec une note "achat" et l'a identifiée comme le meilleur choix dans le secteur de l'énergie.

Banque IndusInd

a augmenté

jusqu'à 3,82 % après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la croissance des prêts et à la baisse des provisions.

Plusieurs composantes du Nifty 50, dont Hindustan Unilever, Infosys, Ultratech Cement, Ashok Leyland, Reliance Industries, Kotak Mahindra Bank et ICICI Bank, devraient publier leurs résultats dans le courant de la semaine.

La hausse des actions indiennes, mercredi, contraste avec la faiblesse des autres pays asiatiques en raison des inquiétudes concernant la croissance de la Chine.

(1 $ = 82,0990 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)