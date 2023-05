Les actions indiennes devraient ouvrir à la hausse ce lundi, en raison de l'amélioration des indices mondiaux due à l'accord sur le plafond de la dette aux États-Unis en fin de semaine.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE listées sur la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,86% à 18 707, à 8:25 a.m. IST.

Le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont conclu un accord au cours du week-end pour éviter un défaut de paiement et suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars jusqu'en 2025, avant la date limite du 1er juin. L'accord devra être approuvé par le Congrès américain. Les marchés asiatiques ont légèrement augmenté.

Le Nifty 50 a gagné 1,63 % la semaine dernière et a clôturé à un plus haut de cinq mois vendredi, grâce à des bénéfices stables et à des entrées étrangères soutenues dans les actions.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté pour 3,50 milliards de roupies (71,2 millions de dollars) d'actions indiennes vendredi. Les FII ont été acheteurs nets d'actions indiennes lors de 21 des 22 dernières sessions.

ACTIONS À SURVEILLER

**** Bharat Heavy Electricals Ltd : L'entreprise annonce une baisse de ses bénéfices pour le trimestre de mars, en raison de l'augmentation des coûts.

**** Oil and Natural Gas Corporation Ltd : l'entreprise annonce une perte au quatrième trimestre, en raison d'une perte exceptionnelle.

**** Central Bank of India Ltd : la RBI impose une pénalité monétaire au créancier.

**** Lupin : La filiale canadienne de la société obtient l'autorisation de commercialiser la version générique du Spiriva, un médicament utilisé pour traiter la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).