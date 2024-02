Les actions indiennes ont progressé vendredi, soutenues par l'adhésion du gouvernement à la prudence fiscale dans son budget intérimaire, tandis que la société de paiements numériques Paytm a continué à chuter après la répression de la banque centrale sur sa banque de paiements associée.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 1,10% à 21 935,20, à 10h27 IST, et le S&P BSE Sensex était en hausse de 1,08% à 72 419,65.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont gagné respectivement 1,4 % et 0,8 %.

Les investisseurs en actions à long terme verront d'un bon œil l'engagement du gouvernement indien en matière d'assainissement budgétaire, car il renforce la stabilité macroéconomique, a déclaré Navneet Munot, directeur général et chef de la direction de HDFC Asset Management.

Dans son budget intérimaire de jeudi, le gouvernement s'est fixé pour objectif de réduire son déficit budgétaire à 5,1 % au cours de l'exercice 2025 et de réduire ses emprunts.

Quarante-six des 50 actions du Nifty et les 13 principaux secteurs ont enregistré des gains.

Les indices de l'énergie et du pétrole et du gaz ont bondi de 2 %, tous deux tirés par une hausse de 2 % de Reliance Industries .

D'autres titres à forte pondération comme ICICI Bank, Tata Consultancy Services et Infosys ont gagné entre 1,6 % et 2,1 %, tandis que HDFC Bank a ajouté 0,5 %.

Cependant, One 97 Communications a encore chuté de 20 % vendredi, après une chute de 20 % lors de la session précédente, et s'est retrouvé à la limite inférieure autorisée par la bourse pour la deuxième journée consécutive.

Cette chute intervient après que la Reserve Bank of India a ordonné à la Paytm Payments Bank de cesser d'accepter de nouveaux dépôts sur ses comptes ou portefeuilles numériques à partir du mois de mars.

Adani Ports and Special Economic Zone a augmenté de 5 % et a été le principal gagnant du Nifty 50, après qu'il a

rapporté

une croissance des bénéfices de 68 % en glissement annuel au cours du trimestre de décembre.

Les marchés asiatiques ont progressé, suivant les gains de la nuit à Wall Street. Les investisseurs attendent le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois de janvier, qui sera publié après les heures de marché indiennes vendredi.

Les données seront cruciales pour orienter le calendrier de la Réserve fédérale pour le début de son cycle d'assouplissement des taux. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; rédaction de Dhanya Ann Thoppil, Sonia Cheema et Varun H K)