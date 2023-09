Les actions indiennes ont progressé mardi, tirées par les sociétés immobilières en raison de l'augmentation des enregistrements de propriétés, tandis que les petites et moyennes capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, ont surpassé les blue-chips et ont atteint de nouveaux records.

L'indice Nifty 50 était en hausse de 0,18% à 19 565,35 à 10:18 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a progressé de 0,18% à 65 747,90.

L'indice de référence Nifty 50 a augmenté de 1,43% au cours des deux dernières sessions après que le PIB du premier trimestre ait augmenté de 7,8%, le taux le plus élevé en un an,

données

la semaine dernière.

Douze des treize principaux indices sectoriels ont enregistré des gains, l'immobilier augmentant de 1,5 % et étant en passe de progresser pour la septième session consécutive.

"La vigueur continue du segment résidentiel devrait aider les sociétés immobilières, les enregistrements de propriétés dans les villes de premier rang comme Mumbai ayant atteint des sommets pluriannuels en août", a déclaré Sumit Kumar, analyste chez JM Financial, dans une note.

L'indice des métaux, qui a progressé au cours de cinq des six dernières sessions grâce aux mesures prises par la Chine pour soutenir son secteur immobilier, a chuté de 0,6 % après que de nouvelles données aient été publiées.

données

ont ravivé les inquiétudes concernant la reprise de la deuxième économie mondiale.

Les petites et moyennes capitalisations ont continué à surperformer les valeurs sûres, augmentant chacune de plus de 1 % et atteignant de nouveaux records.

Les petites et moyennes capitalisations ont augmenté respectivement de plus de 29 % et 27 % jusqu'à présent en 2023, contre un gain de 8,13 % pour l'indice de référence Nifty 50, grâce à de fortes entrées de capitaux dans le secteur de la vente au détail.

de la vente au détail

.

"Plusieurs petites et moyennes capitalisations ont doublé au cours des trois derniers mois ; la dynamique des indices plus larges reste forte et a stimulé l'intérêt des investisseurs", a déclaré Sandeep Bagla, PDG de Trust Mutual Fund.

Parmi les valeurs individuelles, la compagnie aérienne à bas prix SpiceJet a gagné plus de 5 % après avoir

l'attribution

d'actions à neuf bailleurs d'avions pour régler des dettes de 2,31 milliards de roupies (27,89 millions de dollars).

Le fabricant de textiles Raymond a bondi de 9,7 % pour atteindre un niveau record après que les courtiers Motilal Oswal et Jefferies

ont initié

avec la mention "achat", citant les fortes perspectives de croissance. (1 $ = 82,8300 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)