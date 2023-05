Les actions indiennes se sont redressées après un départ en demi-teinte lundi, grâce aux gains des technologies de l'information et des valeurs pharmaceutiques, les investisseurs ayant vu des opportunités d'achat à des niveaux clés avant la reprise des négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis.

L'indice Nifty 50 a augmenté de 0,31% à 18 261,80 à 10:12 IST, tandis que l'indice de référence S&P BSE Sensex a augmenté de 0,21% à 61 863,92.

Neuf des 13 principaux indices sectoriels ont enregistré des gains, les valeurs financières à forte pondération ayant légèrement augmenté.

Les valeurs des technologies de l'information ont augmenté de 1 % et ont été le secteur le plus performant. Les 10 composantes de l'indice des technologies de l'information ont progressé.

Les valeurs pharmaceutiques ont également progressé de 1 %, aidées par la hausse de Divi's Laboratories Ltd et d'Abbott India Ltd, qui ont affiché une augmentation de leurs bénéfices pour le trimestre de mars.

"Un rebond du marché à partir de niveaux de soutien majeurs est un signe de hausse", a déclaré Deven Mehata, analyste en recherche d'actions chez Choice Broking. "Les traders positionnés peuvent acheter des baisses avec un stop-loss adéquat près du niveau de soutien de 18 050 niveaux.

Power Grid Corporation of India Ltd

a augmenté de

plus de 2% et a été l'un des principaux gagnants de l'indice Nifty 50 après avoir rapporté une augmentation des bénéfices du trimestre de mars.

Glenmark Pharmaceuticals Ltd

a perdu

plus de 6 %, plusieurs analystes ayant abaissé la note du fabricant de médicaments après sa perte trimestrielle.

Les actions asiatiques se sont redressées après un début difficile, la banque centrale chinoise ayant

a laissé

de référence inchangés pour le neuvième mois consécutif.

Les actions de Wall street ont clôturé en baisse vendredi en raison des inquiétudes concernant les négociations sur le plafond de la dette américaine. Si le plafond de la dette n'était pas relevé, cela entraînerait un défaut de paiement et une hausse des taux d'intérêt, ont averti les analystes.

"Nous conseillons aux investisseurs de limiter leurs positions et de se concentrer sur l'accumulation d'actions de qualité pendant la phase de consolidation, dans un contexte mondial mitigé", a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche technique chez Religare Broking.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)