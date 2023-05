Les actions indiennes ont effacé leurs premières pertes mais sont restées modérées mercredi, les gains des valeurs pharmaceutiques, des biens de consommation à rotation rapide et des médias ayant compensé les pertes des valeurs financières et des métaux à forte pondération, tandis que les inquiétudes concernant l'impasse sur le plafond de la dette américaine ont pesé sur le sentiment.

L'indice Nifty 50 a augmenté de 0,04% à 18 354,50 à 10:32 IST, tandis que l'indice de référence S&P BSE Sensex a augmenté de 0,05% à 62 020,50. Les deux indices de référence ont perdu 0,4 % au cours de la séance.

Quatre des 13 principaux indices sectoriels ont baissé, les valeurs financières perdant 0,2 %. ICICI Bank Ltd, Housing Development Finance Corporation Ltd et HDFC Bank Ltd figurent parmi les principaux perdants du Nifty 50.

L'indice des métaux, qui avait bondi au cours des trois dernières séances, a perdu 0,4 %. Adani Enterprises Ltd, qui représente 17 % de l'indice, a perdu 1,5 %. L'action avait fait un bond de 40 % au cours des trois dernières séances.

Les valeurs pharmaceutiques ont progressé de 0,5 %, Biocon Ltd en tête, après que la société a annoncé une hausse de ses bénéfices pour le trimestre de mars, tandis que les biens de consommation courante ont augmenté de 0,4 %.

L'incertitude croissante concernant les négociations sur le plafond de la dette américaine, à neuf jours d'un éventuel défaut de paiement, a entraîné les actions de Wall street à la baisse cette nuit. Les commentaires optimistes de deux responsables de la Réserve fédérale ont également pesé sur le sentiment. Les marchés asiatiques sont restés modérés.

"Il est prudent de faire preuve de prudence", a déclaré Prashant Tapse, premier vice-président chargé de la recherche chez Mehta Equities Ltd. "Les négociations sur le plafond de la dette américaine continuent de faire des vagues et d'assombrir les marchés.

Parmi les valeurs individuelles, Mahindra CIE Automotive a progressé de plus de 7 %, 3,2 % des actions ayant changé de mains dans le cadre de transactions en bloc, après que des rapports aient indiqué que le promoteur Mahindra & Mahindra Ltd avait l'intention de vendre 12 millions d'actions de l'entreprise.

D'autre part, Dishman Carbogen Amcis Ltd a chuté de plus de 10 % après avoir annoncé une perte plus importante au cours du trimestre de mars.

Hindalco Industries Ltd a perdu plus de 1% et a été le principal perdant du Nifty 50 avant la publication de ses résultats pour le trimestre de mars.