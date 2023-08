Les actions indiennes ont chuté jeudi, suivant leurs homologues asiatiques, sur fond de prudence après l'abaissement de la note de crédit des États-Unis par l'agence Fitch, tandis que les analystes s'attendent à une poursuite de la consolidation des marchés.

L'indice Nifty 50 a baissé de 0,16% à 19 496,50, tandis que le S&P BSE Sensex a baissé de 0,19% à 65 658,78 à 10:20 a.m. IST.

Onze des 13 principaux indices sectoriels ont enregistré des pertes, les métaux et l'immobilier ayant chuté de plus de 1 % chacun.

Vedanta a perdu jusqu'à 9,02%, atteignant son niveau le plus bas depuis près d'un an, suite à des informations selon lesquelles l'actionnaire principal Twin Star Holdings aurait vendu une participation de 4,3% dans la société.

Cette faiblesse s'est également répercutée sur l'ensemble des marchés pour la deuxième séance consécutive. Les petites et moyennes capitalisations à vocation nationale ont enregistré des pertes marginales.

Les actions asiatiques ont chuté jeudi après que Fitch a abaissé la note de crédit des États-Unis de AAA- à AA+, citant la détérioration des finances publiques.

"Les actions indiennes seront affectées pendant un jour ou deux (par l'abaissement de la note de Fitch), mais le Nifty 50 repassera au-dessus de la barre des 20 000", a déclaré Sanjiv Bhasin, directeur d'IIFL Securities. "Il est difficile de deviner si nous pourrons le maintenir ou non.

Le courtier mondial Morgan Stanley a quant à lui relevé son opinion sur les marchés indiens, passant de "poids égal" à "surpondérer", en citant les flux de capitaux étrangers, la stabilité macroéconomique et les perspectives positives en matière de bénéfices.

Le secteur pharmaceutique a bondi de 1,96 % pour atteindre un niveau record, soutenu par des entreprises telles que Mankind Pharma, en hausse de 9,21 % après avoir affiché une augmentation de 66 % de ses bénéfices, et Sun Pharmaceutical Industries, en hausse de 3 % avant la publication de ses résultats.

Titan Company a chuté de 2,19% et a été le principal perdant du Nifty 50 en raison des inquiétudes concernant les marges et les valorisations élevées après que le fabricant de bijoux ait annoncé une baisse de ses bénéfices pour le trimestre de juin. (Reportage de Bharath Rajeswaran et Manvi Pant à Bengaluru ; rédaction de Sonia Cheema et Janane Venkatraman)