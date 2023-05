Les actions indiennes ont baissé vendredi, entraînées par les métaux et les technologies de l'information après que les données macroéconomiques des États-Unis et de la Chine aient déclenché des inquiétudes sur la croissance mondiale avant les données sur l'inflation de détail.

Le Nifty 50 était en baisse de 0,30 % à 18 242,20 à 10h15 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a chuté de 0,29 % à 61 727,23.

Neuf des 13 principaux indices sectoriels ont baissé, l'indice des métaux chutant de plus de 1 %. Cette baisse intervient après que les données relatives aux demandes d'allocations chômage et aux prix à la production aux États-Unis ont signalé un ralentissement potentiel de la plus grande économie du monde.

La faiblesse des données macroéconomiques de la Chine, le plus grand producteur et consommateur de métaux au monde, a également renforcé les inquiétudes.

Les entreprises du secteur des technologies de l'information ont perdu du terrain face aux craintes croissantes d'une récession aux États-Unis et en Europe, d'où elles tirent l'essentiel de leurs revenus. L'indice a baissé de 0,5 %.

L'indice automobile a augmenté de plus de 1 % grâce à une hausse de plus de 6 % d'Eicher Motors Ltd, dont le bénéfice du quatrième trimestre a dépassé les estimations.

Les actions de Sona BLW Precision Forgings Ltd et de Max Healthcare Institute Ltd ont bondi de plus de 3 % chacune après que le fournisseur d'indices Morgan Stanley Capital International (MSCI) les a ajoutées à son indice India Standard Index à la suite d'un remaniement trimestriel.

Dans le même temps, Adani Total Gas Ltd, Adani Transmission Ltd et Indus Towers Ltd ont perdu entre 2 % et 6 % après avoir été retirées de l'indice.

Siddhartha Khemka, responsable de la recherche pour les particuliers chez Motilal Oswal Financial Services, a invité les investisseurs à "utiliser une stratégie d'achat en cas de baisse sur les marchés plus larges", soulignant que la baisse du Nifty 50 était limitée.

L'indice de référence a augmenté de 0,75 % depuis le début de la semaine et est en passe d'étendre ses gains pour une troisième semaine consécutive.

Les investisseurs attendent les données sur l'inflation de détail pour le mois d'avril, qui devraient être publiées à 17h30 IST. L'inflation des consommateurs indiens s'est probablement ralentie pour atteindre son niveau le plus bas depuis 18 mois, à savoir 4,80% en avril, selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters. (1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil et Janane Venkatraman)