Les indices boursiers de référence de l'Inde ont augmenté mercredi, grâce à la hausse des actions du secteur des métaux, en raison des attentes d'une forte demande mondiale, tandis que les actions du secteur des technologies de l'information ont été modérées en raison des données sur l'inflation aux États-Unis.

Le NSE Nifty 50 était en hausse de 0,25% à 22 700,02 à 10:48 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a ajouté 0,29% à 74 897,16.

L'indice des métaux Nifty a augmenté de 1,7%, atteignant un niveau record pour la deuxième session consécutive sur les attentes d'un rebond de la demande sur la base de données manufacturières solides des États-Unis et de la Chine.

Vedanta a mené les gains de l'indice, bondissant de 7,5 % après que CLSA a doublé la note de l'action de "sous-performance" à "achat" et a augmenté le prix cible de 50 % à 390 roupies.

L'indice des métaux a augmenté de 9,3 % en avril jusqu'à présent, surpassant la hausse de 1,7 % de l'indice de référence après que les données aient montré une croissance manufacturière en Chine et aux États-Unis.

Les actions des secteurs du pétrole et du gaz et de l'énergie ont augmenté respectivement de 1,8 % et de 1,2 %, grâce à un gain de 1,3 % de Reliance Industries.

"La semaine dernière, les mises à jour financières ont contribué à renforcer les attentes d'une saison de résultats trimestriels positifs", a déclaré Aishvarya Dadheech, fondateur et directeur des investissements chez Fident Asset Management.

Les données solides sur l'activité manufacturière nationale et l'amélioration de l'activité manufacturière en Chine stimulent également l'intérêt pour les matières premières telles que les métaux et l'énergie, a ajouté M. Dadheech.

Coal India a augmenté de 2 % et figurait parmi les cinq premiers gains du Nifty 50, après que Jefferies l'ait qualifié d'"action préférée dans l'espace des métaux et des mines", citant des "valorisations attrayantes et une exposition mondiale limitée".

Les valeurs des technologies de l'information, sensibles aux taux d'intérêt américains, sont restées stables, avant les données clés de l'inflation américaine pour le mois de mars, attendues plus tard dans la journée.

Les récentes données économiques solides ont réduit les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt américains en juin, et des données sur l'inflation plus élevées que prévu renforceront probablement les craintes d'un nouveau report. (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; rédaction de Sonia Cheema et Varun H K)