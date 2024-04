Les actions indiennes ont chuté vendredi, dans le sillage de leurs homologues asiatiques, entraînées par les valeurs financières alors que les données sur l'inflation aux États-Unis ont réduit les espoirs d'une réduction rapide des taux de la Réserve fédérale.

Le NSE Nifty 50 était en baisse de 0,51% à 22 638,6 à 10:26 IST, tandis que le S&P BSE Sensex a perdu 0,58% à 74 598,34.

Neuf des 13 principaux secteurs ont enregistré des pertes. Le secteur financier à forte pondération a chuté de 0,8%, après que les données sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis aient réduit les attentes d'une réduction des taux en juin, comme prévu précédemment.

L'action la plus pondérée du Nifty 50, HDFC Bank , a chuté de 1,3 %, entraînant les pertes de l'indice. La société financière non bancaire Shriram Financial a chuté de 1,6 % et a été le troisième plus grand perdant du Nifty 50 en pourcentage.

Les valeurs financières avaient augmenté au cours des six dernières séances, aidées par les mises à jour trimestrielles positives de HDFC Bank et d'autres, ajoutant 2,68% sur la période.

Les marchés asiatiques ont reculé vendredi, l'indice MSCI Asia ex-Japan perdant 0,6 %.

"La stagnation de l'inflation américaine est négative pour tous les marchés boursiers car elle a réduit les espoirs de trois réductions de taux par les États-Unis cette année", a déclaré VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services.

Alors que la hausse des rendements obligataires américains - résultant des attentes de taux plus élevés pour longtemps de la part de la Fed - est négative pour les flux de capitaux étrangers, les marchés indiens devraient résister car ils sont principalement alimentés par les liquidités nationales, a ajouté M. Vijayakumar.

Les investisseurs attendent maintenant les résultats du trimestre de mars et les commentaires de Tata Consultancy Services, attendus après la clôture de la bourse vendredi. Les actions de TCS ont augmenté de 0,25 %.

L'inflation des prix à la consommation en Inde pour le mois de mars est également attendue après la clôture du marché. Selon les économistes interrogés par Reuters, l'inflation a probablement baissé à 4,91% en mars, son niveau le plus bas depuis cinq mois

Sun Pharma a perdu 2,8% et a été le plus grand perdant du Nifty 50 après que l'usine Dadra de la société ait reçu le statut "d'action officielle indiquée" de la part de l'autorité américaine de réglementation des médicaments.

Syngene International et Neuland Laboratories ont gagné respectivement 4 % et 6,5 %, après que Goldman Sachs a commencé à couvrir les actions avec des notes d'achat. (Rapport de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman et Sonia Cheema)