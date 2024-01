L'indice de référence indien Nifty 50 devrait débuter en douceur ce mardi, suivant ses homologues asiatiques avant les données économiques clés de la Chine, après un récent rallye à des niveaux record.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 22 107 à 7h58 IST, suggérant que le NSE Nifty 50 ouvrira près de sa clôture de lundi à 22 097,45.

Les indices de référence Nifty 50 et Sensex ont dépassé les niveaux de 22 000 et 73 000, respectivement, pour la première fois lundi, stimulés par les valeurs des technologies de l'information après que les quatre plus grandes sociétés de logiciels ont publié des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre.

Le Nifty 50 a gagné 2,72 % au cours des cinq dernières séances et a atteint de nouveaux records historiques au cours des deux dernières.

Les investisseurs attendaient les résultats de HDFC Bank, le premier prêteur privé de l'Inde et la société la plus pondérée du Nifty 50, qui devaient être publiés plus tard dans la journée.

"L'accent sera mis sur les résultats des acteurs clés tels que HDFC Bank, Hindustan Unilever, Larsen & Toubro, LTIMindtree, Asian Paints, IndusInd Bank et Ultratech Cement cette semaine", a déclaré Santosh Meena, responsable de la recherche chez Swastika Investmart.

Les analystes s'attendent à ce que la saison des bénéfices influence la trajectoire du marché au cours des deux prochaines semaines, avant le budget de l'Union.

Les marchés asiatiques ont chuté avant les données trimestrielles sur le produit intérieur brut (PIB) de la Chine, attendues mercredi. Les marchés boursiers de Wall Street étaient fermés lundi en raison d'un jour férié.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 10,86 milliards de roupies (130,95 millions de dollars) lundi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont vendu des actions pour une valeur de 8,21 milliards de roupies.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Angel One : La société de courtage en valeurs mobilières a enregistré une hausse de 14% de ses bénéfices au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des commandes et à l'arrivée de nouveaux clients.

** Rail Vikas Nigam : la société est devenue le plus bas soumissionnaire pour un projet dans le Madhya Pradesh d'une valeur de 2,51 milliards de roupies.

** Zomato : Motilal Oswal Mutual Fund a vendu 45 millions d'actions, soit une participation de 0,51% dans la société de livraison de nourriture, par le biais de transactions en vrac, à un prix moyen de 138,15 roupies par action.

** Aster DM Healthcare : La chaîne d'hôpitaux a annoncé son intention de distribuer aux actionnaires entre 70 % et 80 % des 903 millions de dollars qu'elle obtiendra en vendant ses activités dans le Golfe. (1 $ = 82,9330 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction d'Eileen Soreng)