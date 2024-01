Les principaux indices indiens ont baissé mercredi, entraînés par les valeurs des technologies de l'information, alors que les marchés mondiaux ont chuté en raison d'un manque d'optimisme quant à une réduction précoce des taux d'intérêt américains, avant la publication des minutes de la Réserve fédérale et des données sur l'emploi.

L'indice NSE Nifty 50 a perdu 0,41 % à 21 577,60 points, tandis que l'indice S&P BSE Sensex a perdu 0,47 % à 71 555,96 points, à 10 h 01 IST.

"Il est tout à fait possible que les prises de bénéfices se poursuivent, mais 21 500 est un très bon niveau de soutien pour le Nifty 50", a déclaré Samrat Dasgupta, directeur général d'Esquire Capital Investment Advisors.

L'indice des technologies de l'information a chuté de 2,2 %. Wipro et Infosys ont été parmi les principaux perdants du Nifty 50.

"Les technologies de l'information seront certainement sous pression lors de la saison des résultats, car nous n'avons pas vu de changement positif fondamental dans le budget des clients et la lecture des résultats d'Accenture n'était pas optimiste", a ajouté M. Dasgupta.

Les actions asiatiques ont chuté de 1 % pour la deuxième séance consécutive, dans le sillage d'une vente mondiale plus large. Wall Street a chuté dans la nuit, entraînée par la baisse d'Apple en raison des inquiétudes concernant la demande.

Les minutes de la Fed, attendues plus tard dans la journée, et les données clés du marché du travail, attendues plus tard dans la semaine, aideront à évaluer si l'optimisme concernant les réductions potentielles de taux est justifié.

Les actions du groupe Adani ont grimpé entre 1,25 % et 13 % avant le jugement de la Cour suprême de l'Inde sur les pétitions demandant une enquête indépendante sur les allégations du vendeur à découvert américain Hindenburg Research à l'encontre du conglomérat.

Adani Enterprises et Adani Ports and Special Economic Zone ont été les principaux gagnants du Nifty 50, avec une hausse de 6 % et 4 %, respectivement.

Rail Vikas Nigam a augmenté de 2,7 % après avoir reçu une commande de 1,23 milliard de roupies (14,76 millions de dollars).

de roupies (14,76 millions de dollars).

pour le réaménagement d'une gare à Kerala.

VST Industries a augmenté de 2 % grâce à l'augmentation de sa participation par le biais d'accords de blocs conclus par Radhakishan Damani, une personne très fortunée (HNI).

(1 $ = 83,3180 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza, Sonia Cheema et Dhanya Ann Thoppil)