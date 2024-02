L'indice indien Nifty 50 a atteint un nouveau record pour la cinquième séance consécutive vendredi, soutenu par les valeurs financières et les technologies de l'information.

Le Nifty 50 a augmenté de 0,36% pour atteindre un record historique de 22 297,50 dans les premiers échanges, et était en dernière position en hausse de 0,19%. Le BSE Sensex a augmenté de 0,18% à 73 288,14 à 10:24 a.m. IST.

Les deux indices ont gagné environ 1% au cours de la semaine jusqu'à présent.

Pendant ce temps, les petites et moyennes capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, ont augmenté d'environ 0,4 % chacune.

"Les marchés boursiers indiens continueront à bien se porter en raison de la vigueur sous-jacente de l'économie, de l'accélération de l'activité commerciale, de la forte rentabilité des entreprises et de l'afflux soutenu de capitaux nationaux", a déclaré Pankaj Murarka, directeur et responsable des investissements chez Renaissance Investment Managers.

Neuf des 13 principaux secteurs ont enregistré des gains. Les valeurs informatiques ont augmenté d'environ 0,4 %, prolongeant leurs gains pour la deuxième session et récupérant une chute de 3 % au cours des trois premières sessions de la semaine.

Les services financiers, qui ont perdu 0,7 % au cours des deux séances précédentes, ont progressé d'environ 0,3 %, écartant les inquiétudes concernant la croissance soutenue et la rentabilité du secteur.

Pendant ce temps, l'indice du pétrole et du gaz a perdu 0,4 %, les sociétés de commercialisation du pétrole Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp et Indian Oil Corp ayant prolongé leurs pertes pour la troisième session.

Les valeurs des biens de consommation ont baissé de 0,25 %, entraînées par une chute de 0,5 % d'ITC après que son rival plus petit, Prataap Snacks, ait démenti des informations sur des négociations en vue d'une vente de participation. Les actions de Prataap ont chuté de plus de 3 %.

La hausse des actions nationales reflète une reprise mondiale plus large, y compris aux États-Unis, en Europe et au Japon, qui a été menée par les valeurs technologiques sur la base des résultats et des prévisions optimistes du fabricant de puces américain Nvidia. (Reportage de Bharath Rajeswaran et Nandan Mandayam à Bengaluru ; rédaction de Savio D'Souza et Varun H K)