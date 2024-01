Les actions de Larsen and Toubro, la plus grande entreprise indienne de biens d'équipement, ont chuté de près de 7 % mercredi, leur plus forte baisse en huit mois, le lendemain de la publication d'un bénéfice inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre.

L'entreprise a également averti que les coûts logistiques pourraient augmenter en raison des perturbations de la voie maritime de la mer Rouge causées par les attaques des rebelles Houthi soutenus par l'Iran dans le canal de Suez, la voie maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe.

L&T, qui réalise environ 44 % de son chiffre d'affaires à l'étranger, fournit des biens d'équipement tels que des machines, des équipements, des véhicules et des outils pour des projets d'infrastructure.

Au cours du dernier trimestre, les bénéfices de la société ont été inférieurs aux attentes du marché, pour la première fois après trois trimestres consécutifs de dépassement des estimations, le gouvernement indien ayant réduit les dépenses d'infrastructure à l'approche des élections nationales.

L'action de L&T était en baisse de 6,5 % et a pesé sur l'indice de référence Nifty 50. Elle a gagné plus de 16 % au cours du trimestre de décembre, dépassant le gain de près de 11 % de l'indice Nifty 50. (1 $ = 83,1100 roupies indiennes) (Reportage de Ashna Teresa Britto et Manvi Pant à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)