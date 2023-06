Les actions indiennes ont légèrement baissé mardi, la chute des valeurs des technologies de l'information ayant éclipsé les gains des secteurs de l'automobile et de l'immobilier, dans l'espoir d'une pause dans la hausse des taux par la Réserve fédérale américaine et la Banque de réserve de l'Inde à l'approche de leurs réunions de politique générale.

L'indice Nifty 50 a baissé de 0,13% à 18 569,20 à 10:32a.m. IST, tandis que l'indice de référence S&P BSE Sensex a baissé de 0,18% à 62 676,78.

Quatre des 13 indices sectoriels ont progressé, l'automobile augmentant de 0,7 %. L'indice automobile a atteint un nouveau record pour la troisième session consécutive suite à la publication de données solides sur les ventes de mai.

Les gains ont été compensés par la baisse des valeurs à forte pondération des technologies de l'information (TI), qui ont perdu plus de 1 %. Tech Mahindra Ltd, Infosys Ltd, HCLTech Ltd, Wipro Ltd et Tata Consultancy Services Ltd figurent parmi les principaux perdants du Nifty 50.

Les analystes de Morgan Stanley ont écrit dans une note lundi : "Le marché boursier indien continue d'être attrayant malgré des valorisations élevées en raison de la forte croissance des bénéfices et d'une offre croissante de la part des investisseurs nationaux et étrangers".

La maison de courtage préfère les valeurs cycliques aux valeurs défensives, les petites et moyennes capitalisations aux grandes capitalisations et reste surpondérée sur les valeurs financières, technologiques, de consommation discrétionnaire et industrielles.

Les actions asiatiques sont restées modérées à la suite de la chute de Wall street au cours de la nuit. Les données macroéconomiques récentes ont renforcé les espoirs d'une pause dans le cycle de hausse des taux par la Fed lors de sa réunion du 14 juin.

Les investisseurs attendent également la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India, prévue le 8 juin, qui pourrait laisser son taux d'intérêt directeur inchangé, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes.

Parmi les valeurs individuelles, J K Cement Ltd a progressé de plus de 3,5 % après que son conseil d'administration a approuvé l'achat de Toshali Cements pour 1,57 milliard de roupies (19 millions de dollars).

