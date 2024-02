Les actions indiennes devraient démarrer en demi-teinte ce vendredi, à l'instar de leurs homologues asiatiques, après que les données économiques américaines ont renforcé les inquiétudes quant à un éventuel retard dans la mise en œuvre des réductions de taux de la Réserve fédérale.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 21 776 à 8h06 IST, indiquant que le Nifty 50 ouvrira près de la clôture de jeudi à 21 717,95.

Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse la nuit dernière après que les données hebdomadaires aient montré que le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations de chômage a chuté à 218 000, en dessous des attentes.

Alors que les données, qui ont démontré la résilience du marché du travail, ont renforcé les attentes d'un atterrissage en douceur aux États-Unis, elles ont également réduit les espoirs d'une réduction précoce des taux d'intérêt américains.

Les marchés asiatiques ont ouvert en baisse vendredi.

Les indices indiens Nifty 50 et Sensex ont chuté de 1 % chacun jeudi après que la Reserve Bank of India (RBI) a maintenu ses prévisions d'inflation pour l'année fiscale 2025 au-dessus de son objectif de 4 %.

La RBI, tout en maintenant ses taux inchangés pour la sixième réunion consécutive, comme prévu, a réaffirmé qu'elle ne baisserait pas ses taux tant que l'inflation des prix à la consommation ne tomberait pas en dessous de son objectif, ce qui indique que les réductions de taux d'intérêt ne sont peut-être pas imminentes.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu des actions indiennes pour une valeur nette de 49,34 milliards de roupies (594,8 millions de dollars) jeudi. Les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté pour 55,12 milliards de roupies d'actions.

Alors que les données du début de la semaine indiquaient des sorties de capitaux étrangers des actions nationales en janvier, les entrées dans les fonds communs de placement indiens ont atteint leur plus haut niveau depuis près de deux ans en janvier, grâce à l'intérêt soutenu pour les petites capitalisations. Il s'agit du 35e mois consécutif d'afflux d'actions.

La participation soutenue des particuliers et l'augmentation des comptes SIP (Systematic Investment Plan) soulignent l'engagement inébranlable des investisseurs nationaux en faveur d'une création de richesse disciplinée par le biais des fonds communs de placement, a déclaré Venkat Chalasani, directeur général de l'Association for Mutual Funds in India (Association des fonds communs de placement en Inde).

ACTIONS À SURVEILLER :

** Life Insurance Corporation of India : Le plus grand assureur de l'Inde a rapporté une augmentation de près de 50 % de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à un transfert plus important de fonds des actionnaires.

** Biocon : Le fabricant de médicaments a enregistré des bénéfices au cours du trimestre de décembre, grâce à l'augmentation des biosimilaires et à des gains de désinvestissement.

** Bharat Heavy Electricals : La société a obtenu une commande de 55 milliards de roupies de la part de la Haryana Power Generation Corporation.

** Principaux résultats vendredi : Hero MotoCorp, Tata Power Company, Zydus Lifesciences, MRF.

(1 $ = 82,9520 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)