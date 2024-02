Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse ce mercredi, dans le sillage de leurs homologues asiatiques, après que l'inflation américaine, plus élevée que prévu, a suscité des inquiétudes quant à un nouveau retard dans l'assouplissement des taux d'intérêt et a pesé sur le sentiment.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 21 621,50 à 8h09 IST, indiquant que le NSE Nifty 50 ouvrira en dessous de la clôture de mardi de 21 743,25.

Les marchés asiatiques ont ouvert en baisse. Les actions de Wall Street ont baissé dans la nuit après que les données aient montré que l'inflation américaine a ralenti moins que prévu en janvier, ce qui a réduit les attentes du marché d'une réduction précoce des taux de la Réserve fédérale.

Les indices de référence indiens NSE Nifty 50 et BSE Sensex ont connu un début de semaine volatile, perdant environ 0,75 % lundi, avant de gagner 0,5 % chacun mardi pour récupérer une partie des pertes.

"Bien que les marchés aient terminé avec des gains mardi, c'est principalement dû à la reprise des valeurs bancaires qui ont été martelées au cours des dernières sessions en raison des résultats mitigés des sociétés financières et des banques centrales qui ont laissé entendre qu'elles retarderaient les réductions de taux", a déclaré Prashant Tapse, vice-président senior de la recherche chez Mehta Equities.

Selon les analystes, la volatilité restera élevée car les valorisations tendues sont susceptibles de déclencher des prises de bénéfices.

Les prises de bénéfices ont été plus évidentes dans les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur. Elles ont chuté de 2,39 % et de 1,51 % en février jusqu'à présent, par rapport à la hausse de 0,08 % du Nifty 50.

Les investisseurs privés étrangers ont vendu pour 25,24 milliards de roupies d'actions en février, après avoir déchargé des stocks d'une valeur de 257,44 milliards de roupies en janvier, selon les données du National Securities Depository.

Les investisseurs institutionnels nationaux (DII), qui ont acheté des actions pour une valeur de 2,74 milliards de roupies mardi, sont en passe de prolonger leur série d'achats pour le septième mois consécutif.

LES ACTIONS À SURVEILLER :

** Oil India : Elle a enregistré une baisse de ses bénéfices au cours du trimestre de décembre en raison de la baisse des prix du brut.

** Sula Vineyards : L'entreprise a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre en raison d'une forte demande de vins de qualité supérieure.

** Bharat Electronics : Elle a remporté des commandes d'une valeur de 22,82 milliards de roupies auprès du ministère indien de la défense pour la fourniture d'équipements de guerre électronique.

** Wipro : L'entreprise a acquis la société américaine Aggne Global Inc. pour 66 millions de dollars, afin de renforcer ses capacités en matière de conseil et de services dans le secteur de l'assurance.

** Principaux résultats mardi : Mahindra & Mahindra, NMDC, Gland Pharma. (1 $ = 83,0740 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)