Les actions indiennes devraient ouvrir en ordre dispersé lundi, après que le Nifty 50 ait atteint un niveau record lors de la séance précédente, alors que les données sur l'emploi américain, plus élevées que prévu, ont atténué les espoirs d'une réduction rapide des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et ont pesé sur les marchés asiatiques.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 21 919 points à 7h54 IST, suggérant que le NSE Nifty 50 ouvrira près de sa clôture de vendredi à 21 853,80.

Les marchés asiatiques étaient en baisse après que les données ont montré que les emplois non agricoles américains ont augmenté plus que prévu en janvier, soulignant une économie résiliente et pesant sur les espoirs d'une réduction précoce des taux d'intérêt de la Fed.

Selon l'outil FedWatch de CMEGroup, les chances d'une pause des taux de la Fed en mars sont passées de 52,3 % il y a une semaine à 84,5 %.

"Il est probable que les États-Unis réduisent leurs taux cette année, mais cela se produira surtout au second semestre", a déclaré Santosh Pandey, président et directeur du Nuvama Professional Clients Group, en se référant aux récents commentaires de la Fed et aux données économiques américaines.

L'indice de référence indien Nifty 50 a atteint son plus haut niveau historique pour la cinquième fois en 2024 vendredi, porté par les gains des valeurs Reliance et IT et par la prudence fiscale du gouvernement dans son budget qui a stimulé le sentiment.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont acheté 706,9 millions de roupies (8,52 millions de dollars) d'actions vendredi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont ajouté des actions pour une valeur nette de 24,63 milliards de roupies, selon les données de la bourse.

LES ACTIONS À SURVEILLER :

** Interglobe Aviation : La compagnie aérienne a enregistré une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre grâce à une forte demande.

** UPL : la société agrochimique a annoncé une perte trimestrielle en raison de la faiblesse de la demande et des problèmes de déstockage.

** Tata Motors : L'entreprise a annoncé un bénéfice net plus élevé que prévu pour le trimestre de décembre, aidé par de fortes ventes dans son unité britannique de voitures de luxe, Jaguar Land Rover.

** Principaux résultats lundi : Ashok Leyland, Bharti Airtel, Varun Beverages. (1 $ = 82,9810 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)