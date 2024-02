Les actions indiennes ont peu évolué mardi, freinées par des prises de bénéfices alors que les indices sont proches de leurs niveaux record et à la veille de données économiques nationales et américaines clés.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,07% à 22 136,75 tandis que le BSE Sensex a ajouté 0,01% à 72 800, à 10:06 a.m. IST.

Après avoir atteint des records à chaque séance la semaine dernière, le Nifty 50 s'est calmé pour évoluer dans une fourchette de 130 points au cours des trois dernières séances. Il était dans une fourchette de 70 points au cours de la première heure de négociation de la journée.

Six des 13 principaux secteurs ont enregistré des pertes. Les valeurs financières et les banques privées ont chuté d'environ 0,3 % chacune.

"Nous nous attendons à ce que la tendance actuelle à la consolidation et aux prises de bénéfices à des niveaux record se poursuive, car les marchés indiens sont évalués à la perfection, en termes de valorisation", a déclaré Deven Choksey, directeur général de DRChoksey Finserv.

Toutefois, les conditions de liquidité favorables dues à l'afflux soutenu de capitaux intérieurs protégeront les marchés contre toute correction importante, a ajouté M. Choksey.

Les investisseurs institutionnels nationaux ont été des acheteurs nets dans 14 des 18 sessions de février, ajoutant des actions pour une valeur de 2,5 milliards de dollars.

Les valeurs informatiques ont gagné 0,5 %, rebondissant après une chute de 1,17 % lors de la session précédente, tirées par Tata Consultancy Services, après qu'UBS ait relevé le titre de "neutre" à "achat".

Les marchés asiatiques ont été modérés en raison des données sur l'inflation plus élevées que prévu au Japon.

Les investisseurs attendent des données américaines clés, y compris l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale - jeudi.

Ce même jour, les données nationales devraient montrer que la croissance de l'Inde s'est probablement ralentie à 6,6 % en glissement annuel au cours du trimestre octobre-décembre.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont gagné 0,6 % et 0,3 %, respectivement, au cours de la journée.

Parmi les valeurs individuelles, Dixon Technologies et Whirlpool of India ont chuté de 3,3 % et 2,5 %, respectivement, après que Jefferies a rétrogradé ces valeurs à "sous-performance". (1 $ = 82,8820 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Eileen Soreng, Sonia Cheema et Savio D'Souza)