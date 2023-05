Les actions indiennes ont progressé mardi, soutenues par les technologies de l'information et le groupe Adani, alors que les marchés gardent un œil sur les négociations relatives au plafond de la dette américaine.

L'indice Nifty 50 a augmenté de 0,41% à 18 391,50 à 10:08 IST, tandis que l'indice de référence S&P BSE Sensex a augmenté de 0,33% à 62 165,70.

Dix des 13 principaux indices sectoriels ont progressé, l'indice des métaux augmentant de près de 3 %. Adani Enterprises Ltd , qui a un poids de 17% dans l'indice des métaux, a bondi de plus de 12% et a été le plus grand gagnant du Nifty 50.

Toutes les actions du groupe Adani ont bondi de 2 à 13 % et ont prolongé leurs gains après que l'autorité de régulation des marchés, le Securities and Exchange Board of India (SEBI)

a dessiné

l'enquête sur les violations présumées des investissements à l'étranger du groupe.

Le groupe d'experts de la Cour suprême a écarté l'hypothèse d'un manquement à la réglementation en ce qui concerne l'allégation de manipulation des prix.

"La grande intégrité des membres du groupe d'experts a dû donner confiance aux investisseurs pour acheter les actions (Adani) en baisse", a déclaré VK Vijayakumar, responsable de la stratégie d'investissement chez Geojit Financial Services.

Bharat Petroleum Corporation Ltd a augmenté de plus de 2 % et a été l'un des principaux gagnants du Nifty 50. Le raffineur de pétrole

a déclaré

une hausse du bénéfice net du quatrième trimestre, après les heures d'ouverture du marché lundi.

Les valeurs à forte pondération dans le secteur des technologies de l'information ont augmenté de près de 1 %. Un rapport de l'agence de notation S&P Global Ratings, publié lundi, indique que les entreprises indiennes du secteur des technologies de l'information résistent aux risques de baisse en raison de leurs bilans solides, de leurs flux de trésorerie récurrents élevés et de leurs antécédents en matière d'exécution.

Alors que les négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis n'ont pas abouti à un accord lundi, le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy

ont promis

de poursuivre les négociations.

Les marchés asiatiques ont progressé grâce à des indices de progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine et à des données macroéconomiques solides en provenance du Japon.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K et Sohini Goswami)