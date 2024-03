Les actions indiennes ont abandonné leurs gains initiaux mercredi, la pression de vente généralisée ayant contré la hausse d'ITC suite aux plans de vente de participation de British American Tobacco (BAT), tandis que les petites et moyennes capitalisations se sont effondrées avant les résultats des tests de résistance.

L'indice NSE Nifty 50 a perdu 0,18% à 22 296,20, tandis que le BSE Sensex a ajouté 0,01% à 73 666,48, à 10h30 IST.

Les deux indices de référence ont ouvert avec un gain de 0,3 %. Huit des 13 principaux secteurs ont enregistré des pertes.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et axées sur le marché intérieur, ont chuté de 2,8 % et de 2,1 %, sous-performant ainsi les indices de référence.

Les petites et moyennes capitalisations ont perdu respectivement 6 % et 3,5 % cette semaine, tandis que le Nifty 50 a chuté de 0,7 %, après la régulation des marchés lundi.

des marchés a signalé un risque d'écume dans ces segments.

Les tests de résistance des fonds communs de placement, demandés par le Securities and Exchange Board of India, seront publiés à partir du 15 mars.

Selon les analystes, la publication des tests de résistance, qui visent à évaluer le temps nécessaire pour sortir des positions en situation de stress, devrait accroître la pression sur les segments.

"Étant donné la volatilité historique des petites et moyennes capitalisations, il est essentiel que les investisseurs fassent preuve de prudence", a déclaré Gaurang Shah, vice-président senior chez Geojit Financial Services.

Les banques d'État et l'énergie ont chuté de 1,5 % et 2,5 %, respectivement, après leur récente surperformance par rapport aux valeurs sûres.

Les actions des banques d'État et de l'énergie ont augmenté de 87 % et 70 % respectivement au cours de l'année fiscale 2024, dépassant de loin la hausse de 29 % du Nifty 50.

Les biens de consommation à rotation rapide ont gagné 1,8 %. ITC a bondi de 6 %. Environ 3,5 % des actions de la société ont changé de mains dans le cadre d'une transaction de bloc, selon le LSEG.

mardi que BAT prévoyait de vendre des actions ITC dans le cadre d'une transaction de 2,03 milliards de dollars, en citant une feuille de conditions.

Les marchés asiatiques ont progressé, sans être découragés par l'inflation américaine légèrement plus élevée que prévu.

L'inflation des prix de détail en Inde

a baissé

légèrement en février, mais elle est restée supérieure aux prévisions.