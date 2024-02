Les actions indiennes devraient ouvrir en légère hausse mercredi, l'indice de référence Nifty 50 atteignant de nouveaux sommets historiques, grâce à des entrées domestiques soutenues, tandis que les pairs asiatiques restent modérés, les espoirs d'une baisse des taux américains s'étant estompés.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 22 251,50 à 8h01 IST, indiquant que le NSE Nifty 50 ouvrira au-dessus de sa clôture de mardi à 22 196,95.

Les indices des valeurs sûres, le Nifty 50 et le BSE Sensex, ont progressé pendant six séances consécutives, chacun ajoutant environ 2,7 % au cours de cette période. Le Nifty 50 a atteint de nouveaux records lors de chacune des deux sessions depuis le début de la semaine.

En revanche, les autres pays asiatiques sont restés modérés au cours des six dernières sessions et sont restés discrets sur la journée, face à l'affaiblissement des attentes d'une réduction précoce des taux aux États-Unis et peu impressionnés par les mesures prises par la Chine pour soutenir son secteur immobilier en difficulté. [MKTS/GLOB]

Bien que les chiffres de l'inflation américaine de la semaine dernière aient incité les investisseurs étrangers à vendre, les investisseurs institutionnels nationaux se sont révélés être des acheteurs nets dans 12 des 14 sessions de février. Ils ont ajouté des actions pour une valeur de 193,37 milliards de roupies (2,3 milliards de dollars), dont 14,91 milliards de roupies mardi, selon les données provisoires de la bourse.

LES VALEURS À SURVEILLER :

** Zee Entertainment Enterprises : L'autorité indienne de régulation des marchés a découvert une irrégularité de 241 millions de dollars dans les comptes de la société, a rapporté Bloomberg.

** Hindalco Industries : La filiale américaine de la société, Novelis, a déclaré avoir déposé une demande d'introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

** Ashok Leyland : La société a déclaré qu'elle allait mettre en place une nouvelle usine intégrée de véhicules commerciaux axée sur la mobilité verte dans l'Uttar Pradesh.

** Whirlpool of India : La société mère Whirlpool a vendu 24 % de son unité indienne pour un montant d'environ 468 millions de dollars. SBI Mutual Fund, Société Générale et Nippon India Mutual Fund figurent parmi les six acheteurs qui ont acquis la participation.

(1 $ = 82,8940 roupies indiennes)