Le Nifty 50 indien devrait ouvrir à un niveau record vendredi, la dernière séance de 2023, soutenu par des données macroéconomiques solides, des entrées étrangères et nationales, et des réductions attendues des taux d'intérêt mondiaux.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 21 948 à 8h15 IST, ce qui indique que le NSE Nifty 50 devrait ouvrir au-dessus de sa dernière clôture de 21 778,70 et de son record historique de 21 801,45 atteint jeudi.

Le Nifty et le BSE Sensex ont gagné environ 20 % chacun cette année, et sont également en passe de connaître leur meilleur mois de 2023 avec des gains de 8 % jusqu'à présent.

Les deux indices des valeurs sûres sont en passe d'enregistrer leur deuxième meilleure année en six ans.

Entre-temps, les petites et moyennes capitalisations ont surpassé les indices de référence, gagnant plus du double du Nifty et du Sensex en 2023, malgré les problèmes de valorisation.

Tous les grands secteurs ont progressé en 2023, l'immobilier, l'automobile, la pharmacie et les banques d'État étant ceux qui ont le plus progressé (entre 33 % et 81 %).

Le Nifty 50 a atteint de nouveaux records dans 15 des 19 séances de décembre jusqu'à présent.

"Le marché semble tendu sur le plan des valorisations", ont déclaré Ashish Gupta, directeur des investissements, et Shreyash Devalkar, responsable des actions chez Axis Mutual Fund.

"Les développements positifs tels que les afflux importants d'investisseurs étrangers et nationaux, les données macroéconomiques solides et le régime de contrôle de l'inflation ont maintenu les marchés indiens dans une bonne position", ont ajouté les deux analystes.

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur de 1,65 trillion de roupies (19,85 milliards de dollars) en 2023 jusqu'à présent, ce qui devrait être le plus élevé depuis 2020, tandis que les contributions aux plans d'investissement systématique, dans lesquels les investisseurs effectuent des paiements réguliers dans des fonds communs de placement, ont atteint de nouveaux records en huit mois jusqu'en novembre.

Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse cette nuit. Les marchés asiatiques ont ouvert avec peu de changements. [MKTS/GLOB]

LES VALEURS A SURVEILLER :

** Tata Consumer Products : Le plan d'arrangement entre la société et Tata Coffee sera effectif à partir du 1er janvier 2024.

** IndusInd Bank : La Reserve Bank of India approuve l'acquisition par ICICI Prudential Asset Management et ICICI Prudential Life Insurance d'une participation maximale de 9,95% dans le prêteur.

** Marine Electricals : La société obtient une commande d'une valeur de 318,5 millions de roupies du ministère indien de la défense.

** Railtel Corporation of India : L'entreprise obtient une commande d'une valeur de 1,20 milliard de roupies de la part de la South Central Railway.

(1 $ = 83,1310 roupies indiennes)