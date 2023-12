Le Nifty 50 indien devrait ouvrir en douceur ce jeudi, après avoir enregistré mercredi sa pire séance en neuf mois, alors que la reprise des marchés boursiers mondiaux s'est interrompue.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 21 143 à 8h15 IST, indiquant que le NSE Nifty 50 devrait ouvrir près de sa clôture de mercredi à 21 150,15.

Au cours de la séance précédente, le Nifty et le BSE Sensex ont perdu respectivement 1,41 % et 1,30 %, en raison de la pression à la vente exercée sur les banques du secteur public, les technologies de l'information, l'énergie et les métaux après un récent rebond.

Malgré cette baisse, le Nifty est toujours en hausse de 5,05 % en décembre jusqu'à présent, et devrait afficher son deuxième meilleur mois en 2023.

Les petites et moyennes capitalisations ont perdu 3,63 % et 3,27 % mercredi, affichant leur pire séance en trois mois et 12 mois, respectivement.

Cette baisse intervient après une nette surperformance des petites et moyennes capitalisations par rapport au Nifty 50 en 2023, grâce à un afflux plus important de fonds communs de placement nationaux dans ces segments.

Les analystes s'attendent à ce que les marchés continuent à se consolider jusqu'à la fin de l'année.

Les actions asiatiques ont ouvert en baisse après une chute des actions à Wall Street dans la nuit, avant les données sur la croissance du troisième trimestre aux États-Unis jeudi et une lecture clé de l'inflation vendredi. [MKTS/GLOB]

LES VALEURS A SURVEILLER :

** Cochin Shipyard : La société signe un contrat de 4,88 milliards de roupies (58,7 millions de dollars) avec le ministère indien de la Défense pour la remise en état d'un navire de la marine indienne.

** Mazagon Dock Shipbuilders : Le ministère de la défense signe un contrat de 16,15 milliards de roupies avec l'entreprise pour l'acquisition de navires de patrouille pour les garde-côtes indiens.

** Zee Entertainment Enterprises : La société déclare être en pourparlers avec l'unité indienne du groupe Sony au sujet de l'extension de la date limite de fusion pour créer une entité de 10 milliards de dollars dans le domaine des médias et du divertissement.

** Astrazeneca Pharma India : La société lancera Enhertu, un médicament utilisé pour traiter les patientes adultes atteintes d'un cancer du sein, en janvier 2024 en Inde.

(1 $ = 83,1690 roupies indiennes)