L'indice de référence indien Nifty 50 devrait ouvrir en hausse jeudi après avoir atteint de nouveaux records lors de la session précédente, alimenté par un rallye mondial sur l'optimisme que la banque centrale américaine commencerait à réduire ses taux dès le mois de mars prochain.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 21 760 à 7h45 IST, suggérant que le NSE Nifty 50 devrait ouvrir au-dessus de sa clôture de mercredi à 21 654,75.

Le NSE Nifty et le BSE Sensex ont atteint des sommets historiques mercredi, le premier ayant enregistré des records lors de 12 séances sur les 18 que compte le mois de décembre.

Les analystes estiment que le sentiment est positif et qu'il pourrait le rester au cours des derniers jours de la semaine afin de terminer l'année sur une note positive.

Les indices ont augmenté de 7,5 % chacun depuis le début du mois, aidés par des données macroéconomiques nationales solides, un retour des investissements étrangers et une modération des prix du pétrole. Les gains mensuels sont également les plus importants de l'année et les plus élevés depuis juillet 2022.

Les actions américaines ont enregistré des gains au cours de la nuit et sont en voie de réaliser des gains mensuels, trimestriels et annuels. Les actions asiatiques ont atteint des sommets de cinq mois jeudi, soutenues par les paris selon lesquels la banque centrale américaine pourrait réduire ses taux d'intérêt l'année prochaine. [.N] [MKTS/GLOB]

LES VALEURS À SURVEILLER :

** Indian Oil Corp : Un ouvrier a été tué et un autre blessé lors d'un incendie dans une usine de la ville de Chennai, dans le sud de l'Inde, mercredi, a déclaré le raffineur d'Etat.

** South Indian Bank : Le conseil d'administration de la banque a approuvé une proposition de levée de fonds à hauteur de 17,50 milliards de roupies (210,19 millions de dollars) par le biais d'une émission d'actions sur la base de droits.

** Tata Power : la société a acheté le projet de véhicule à but spécial Bikaner III Neemrana II Transmission pour 186,1 millions de roupies (2,24 millions de dollars).

** Petronet LNG : la société a signé un accord avec Gopalpur Ports pour la mise en place d'un terminal GNL sur la côte est de l'Inde.

(1 $ = 83,2570 roupies indiennes)