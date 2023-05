Le producteur indien de produits chimiques agricoles UPL Ltd a annoncé lundi une chute de 42,6 % de son bénéfice au quatrième trimestre, pénalisé par la hausse des coûts des matières premières.

Le bénéfice net consolidé du fabricant d'herbicides et d'insecticides est tombé à 7,92 milliards de roupies (96,88 millions de dollars) pour les trois mois se terminant le 31 mars, contre 13,79 milliards de roupies un an plus tôt.

Les recettes d'exploitation de la société basée à Mumbai ont augmenté de 4,5 % pour atteindre 165,69 milliards de roupies, ses activités en Amérique latine représentant environ 39 % des recettes totales. L'Amérique du Nord arrive en deuxième position avec 18,16 %

Toutefois, cela n'a pas suffi à compenser la hausse de 11,2 % des dépenses totales, qui ont atteint 154,80 milliards de roupies, le coût des matériaux représentant près des deux tiers de ces dépenses, soit 98,21 milliards de roupies.

Le trimestre a été affecté par une baisse rapide des prix des produits et des retards dans la saison de plantation, a déclaré UPL. "La baisse des prix des produits post-brevet avec l'augmentation de l'offre en provenance de Chine, les coûts de capacité inutilisée..." ont également eu un impact sur le trimestre, a ajouté l'entreprise.

La dette nette s'est élevée à 2,06 milliards de dollars au 31 mars 2023, soit 3 % de plus que les prévisions de l'entreprise (2 milliards de dollars).

Les actions d'UPL ont augmenté de 0,82 % cette année, contre un gain de 0,96 % pour l'indice de référence Nifty 50.

Au début de l'année, UPL a révélé qu'un investissement de 200 millions de dollars dans le fabricant de produits agrochimiques UPL Sustainable Agri Solutions Ltd était terminé et qu'elle prévoyait d'utiliser l'argent pour réduire sa dette.

(1 $ = 81,7510 roupies indiennes)