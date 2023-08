Les actions de l'entreprise indienne Britannia Industries ont chuté de 2,2 % lundi - le plus grand perdant de l'indice boursier indien - après que le fabricant de biscuits Marie Gold ait annoncé des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations, en partie à cause de dépenses plus élevées.

Britannia, qui vend également des gâteaux et des pains, a affiché vendredi un bénéfice consolidé de 4,58 milliards de roupies (55,36 millions de dollars) pour le premier trimestre clos le 30 juin, contre 3,37 milliards de roupies un an plus tôt.

Ce chiffre est toutefois inférieur aux attentes du marché qui tablait sur 5,06 milliards de roupies, selon les données IBES de Refinitiv. (1 $ = 82,7250 roupies indiennes) (Reportage de Praveen Paramasivam à Chennai ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)