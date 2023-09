Les actions indiennes devraient ouvrir sans grand changement ce mardi, l'indice de référence Nifty 50 ayant atteint un niveau record lors de la session précédente, avant les données sur l'inflation des ventes au détail pour le mois d'août.

L'indice indien GIFT Nifty sur la bourse internationale NSE était en hausse de 0,06% à 20 130,50 à 8h07 IST.

L'indice principal Nifty 50 et le S&P BSE Sensex ont augmenté au cours des sept dernières sessions, ajoutant 3,86% et 3,54%, respectivement, après que les données aient montré que l'économie indienne s'est développée au rythme le plus rapide en un an au cours du trimestre de juin.

Le Nifty 50 a franchi la barre des 20 000 points pour la première fois lundi, atteignant ainsi un nouveau record. Le Sensex s'est établi à 500 points du record atteint le 20 juillet.

Les investisseurs attendent les données sur l'inflation de détail en Inde pour le mois d'août et les chiffres de la production industrielle pour le mois de juillet, qui doivent être publiés après les heures de marché mardi.

L'inflation de détail a probablement diminué en août, après avoir atteint un sommet de 15 mois en juillet, pour s'établir à 7 %, ce qui reste supérieur à l'extrémité supérieure de la fourchette cible de la Banque de réserve de l'Inde, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté 14,73 milliards de roupies d'actions sur une base nette lundi, tandis que leurs homologues nationaux ont acheté 3,66 milliards de roupies d'actions, selon les données de la bourse.

Les marchés asiatiques étaient en baisse avant les données macroéconomiques clés de la Chine et des États-Unis, attendues plus tard dans la semaine. Les actions de Wall Street ont progressé dans la nuit, aidées par un rallye dans les valeurs technologiques. [MKTS/GLOB]

VALEURS A SURVEILLER :

** Reliance Industries : KKR a augmenté sa participation dans l'unité Reliance Retail, en investissant 250 millions de dollars supplémentaires dans un accord qui valorise le détaillant à 100 milliards de dollars.

** Power Grid Corporation of India : La société a été déclarée adjudicataire du projet de système de transmission interétatique pour l'évacuation de l'électricité au Rajasthan.

** Larsen & Toubro : La société a augmenté le prix de rachat à 3 200 roupies au lieu de 3 000 roupies par action, tandis que le nombre d'actions proposées au rachat a été réduit à 31,25 millions au lieu de 33,3 millions.

** NTPC : La société a signé un accord avec Nayara energy pour la production d'hydrogène vert.

** ICICI Bank : La RBI approuve le renouvellement du mandat de Sandeep Bakshi en tant que directeur général et chef de la direction pour trois ans jusqu'au 3 octobre 2026.