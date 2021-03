A TOKYO, LE NIKKEI FINIT EN BAISSE DE 0,23%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi dans le sillage de Wall Street, dont le recul a incité les investisseurs à vendre des poids lourds de la cote et des valeurs technologiques, comme Fast Retailing, Electron et SoftBank Group.L'indice Nikkei a perdu 0,23% à 28.864,32 points et le Topix, plus large, a pris 0,58% à 1.895,59 points.

La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, le Nasdaq affichant désormais un recul d'environ 10% par rapport à son pic de février, alors que les déclarations du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, ont déçu des investisseurs préoccupés par la montée des rendements obligataires.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)