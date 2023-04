25 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse mardi, portée notamment par les valeurs liées à l'électronique, les investisseurs misant sur une reprise des bénéfices des entreprises et de l'investissement dans les puces électroniques.

L'indice Nikkei, qui a atteint un plus haut depuis le mois d'août, a gagné 0,09% à 28.620,07 points et le Topix , plus large, a pris 0,24% à 2.042,15 points.

(Rédaction de Gdansk)