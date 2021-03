par Humeyra Pamuk

TOKYO, 16 mars (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a appelé mardi à un renforcement des liens économiques entre les Etats-Unis et le Japon, alors qu'il entend profiter de son premier déplacement international pour solidifier les alliances asiatiques afin de constituer un rempart contre la puissance de la Chine.

Le déplacement à Tokyo et à Séoul du chef de la diplomatie américaine, au côté du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, marque la première visite à l'étranger de hauts représentants de l'administration du président Joe Biden et intervient après une réunion virtuelle la semaine dernière du "Quad" (le dialogue quadrilatéral sur la sécurité, entre les dirigeants des Etats-Unis, du Japon, de l'Australie et de l'Inde).

Parmi les sujets qui devaient être abordés à Tokyo figurent la liberté de navigation en mer de Chine méridionale, la sécurité des chaînes d'approvisionnement de semi-conducteurs, ou encore la question du nucléaire nord-coréen et du coup d'Etat militaire en Birmanie.

S'exprimant devant des dirigeants d'entreprises, Antony Blinken a déclaré que la relation économique entre les Etats-Unis et le Japon était "l'une des plus fortes au monde", ajoutant par ailleurs que les deux pays devaient oeuvrer conjointement pour bâtir des chaînes d'approvisionnement solides à l'avenir.

La Corée du Nord devrait être au coeur des discussions cette semaine après que la Maison blanche a indiqué avoir tenté, en vain, d'entrer en contact avec Pyongyang, tandis que celui-ci a prévenu mardi que l'administration américaine devait éviter de répandre une odeur de poudre si elle voulait la paix.

Sung Kim, représentant du département d'Etat pour les affaires de la région d'Asie de l'Est et du Pacifique, a déclaré à des journalistes que cette visite constituait "un important signal de détermination à travailler avec les alliés" dans une période pendant laquelle la région fait face à une pression croissante de la Chine et à une menace continue représentée par les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord.

Il est attendu qu'Antony Blinken et Lloyd Austin s'entretiennent par ailleurs par courtoisie avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, le premier dirigeant étranger attendu à Washington, le mois prochain.

Les deux représentants américains se rendront ensuite à Séoul pour deux journées d'entretiens avec leurs homologues sud-coréens.