Alors que les étrangers s'engouffrent dans la plus forte hausse du marché boursier japonais depuis des années, les investisseurs locaux se retirent furieusement ou parient même contre ce que beaucoup considèrent comme le début d'une ère de profitabilité et de rendement qui n'a que trop tardé.

L'indice Nikkei a clôturé mercredi son meilleur mois depuis deux ans et demi, porté par une vague de liquidités étrangères et d'optimisme quant à la réforme des entreprises, qui l'a propulsé à des sommets inégalés depuis l'éclatement de la bulle spéculative du pays, il y a trente ans.

Pourtant, les investisseurs japonais ont été de gros vendeurs. En avril et en mai, les sorties de capitaux ont totalisé environ 2 000 milliards de yens (14,81 milliards de dollars) pour les investisseurs individuels et plus de 2 200 milliards de yens pour les institutions japonaises.

Alors que les investisseurs étrangers sont enthousiasmés par la perspective d'une nouvelle ère de croissance pour les entreprises japonaises, les investisseurs nationaux sont désireux d'engranger tous les bénéfices qu'ils peuvent, en s'en tenant à une stratégie née de décennies de reprises éphémères.

Cela signifie que les gains futurs pourraient dépendre des étrangers, qui sont optimistes mais notoirement lents à agir en taille et méfiants à l'égard d'un marché qui déçoit depuis une génération.

"La tendance veut que les investisseurs particuliers vendent les actions lorsqu'elles atteignent un sommet. En temps utile, les investisseurs à court terme ont décroché des actions car ils étaient prudents face aux fortes hausses du Nikkei", a déclaré Shoichi Arisawa, directeur général du département de recherche sur les investissements chez IwaiCosmo Securities.

"Les investisseurs à long terme ont également vendu des actions parce qu'ils étaient accablés de pertes après que le Nikkei ait évolué en fourchette pendant un temps utile."

Les investisseurs individuels du pays, qui détiennent environ 17 % des actions nationales, sont souvent des vendeurs nets lorsque les marchés sont à la hausse, selon les stratèges, car ils cherchent à enregistrer leurs bénéfices.

Masayuki Kubota, stratège chez Rakuten Securities, a déclaré que les investisseurs de détail nationaux étaient le principal moteur du marché avant l'effondrement de l'économie de bulle du Japon en 1990, tandis que les étrangers étaient des vendeurs nets.

"Après l'éclatement de la bulle, les étrangers sont devenus des acheteurs nets et il en est ainsi depuis 30 ans", a déclaré M. Kubota.

ACHETEZ À BAS PRIX, VENDEZ À PRIX D'OR

L'indice de référence Nikkei et l'indice plus large Topix ont longtemps frustré les investisseurs locaux et étrangers, car les entreprises se sont concentrées sur les parts de marché plutôt que sur le rendement pour les actionnaires.

Mais les efforts de la Bourse de Tokyo pour améliorer la gouvernance des entreprises et les achats de titres du célèbre investisseur Warren Buffet ont propulsé le Nikkei vers une hausse de 18 % en 2023, ce qui en fait le marché boursier le plus performant d'Asie.

"J'ai vendu une partie de mes actions (lorsque le Nikkei a atteint un sommet de 33 ans le mois dernier) pour bloquer les bénéfices, mais j'ai gardé la plupart d'entre elles. J'en ai même acheté sur le marché des baisses", a déclaré M. Ohara, un investisseur tokyoïte âgé d'une trentaine d'années qui n'a donné que son nom de famille.

M. Ohara a déclaré qu'il vendrait certaines de ses actions si le yen se renforçait, mais qu'il cherchait à augmenter son portefeuille et qu'il s'attendait à ce que le Nikkei poursuive sa progression.

D'autres semblent parier activement à contre-courant.

Le Next Funds Nikkei 225 Double Inverse Index ETF de Nomura a été populaire auprès des spéculateurs japonais individuels dans le passé et a été très demandé cette année.

Le fonds est conçu pour rémunérer les investisseurs deux fois l'inverse du rendement quotidien du Nikkei, en prenant des positions courtes sur les contrats à terme du Nikkei.

Selon les données Lipper de Refinitiv, le fonds a enregistré des entrées de près d'un milliard de dollars au cours des deux derniers mois, dont 579 millions de dollars en avril, les plus importantes depuis novembre 2020.

Alors que les investisseurs nationaux et étrangers sont aux antipodes, les grands investisseurs ont jusqu'à présent laissé de côté le rallye, craignant que le Nikkei ne déçoive à nouveau et en raison de l'incertitude quant aux perspectives de la politique de la Banque du Japon.

Les analystes interrogés par Reuters la semaine dernière s'attendent à ce que l'indice de référence revienne au niveau psychologiquement clé de 30 000 d'ici la fin de l'année, mais les réponses varient considérablement, révélant un profond désaccord sur les perspectives du Nikkei.

Un avocat sexagénaire basé à Tokyo, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré que la hausse soudaine du Nikkei était un signal de sortie. "Je pense qu'il est préférable d'investir dans des obligations dans ce contexte.

(1 $ = 135,0500 yens)