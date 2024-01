(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Invesco Asia Trust PLC - Investisseur basé dans l'Oxfordshire, en Angleterre et axé sur l'Asie - La valeur nette d'inventaire par action au 31 octobre est de 344,89 pence, en baisse de 5,9 % par rapport à 366,48 pence au 30 avril. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour les six mois au 31 octobre est négatif de 5,9 %, tandis que l'indice de référence MSCI AC Asia ex Japan affiche un rendement négatif de 2,9 %. La reprise en Chine est entravée par des créances douteuses et une offre immobilière excédentaire, et les taux d'intérêt américains élevés exercent une pression sur les monnaies asiatiques. Il s'attend à une baisse de l'activité économique même si la récession est évitée. Il se dit surpris que des vents contraires favorables ne se soient pas encore manifestés, mais continue de penser qu'un rapprochement entre la Chine et les États-Unis est possible. La société a déjà versé en novembre un premier dividende intérimaire de 7,20 pence par action.

Ace Liberty & Stone - Société d'investissement immobilier basée à Londres - Les revenus locatifs pour le semestre clos le 31 octobre s'élèvent à 2,7 millions de livres sterling, soit une hausse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. La perte avant impôts s'élève à 4 686 GBP, contre un bénéfice de 731 383 GBP l'année précédente. Les frais administratifs diminuent de 19 %, passant de 867 144 GBP à 699 032 GBP. Le portefeuille "reste solide" avec un taux d'occupation de 96 %, et la société dispose d'un solde de trésorerie de 3 millions de livres sterling au 31 octobre, contre 6,6 millions de livres sterling à la même date en 2022. L'incertitude devrait persister en raison des guerres en cours en Europe et au Moyen-Orient. Cependant, le directeur général Ismail Ghandour déclare : "Avec un bilan solide et des ressources de trésorerie importantes, Ace est en position de force pour résister à la tempête et tirer parti des opportunités futures lorsqu'elles se présenteront".

AEW UK REIT PLC - Fonds d'investissement immobilier basé à Londres - Déclare un dividende intérimaire de 2,00 pence pour le trimestre qui s'est terminé le 31 décembre, conformément à son objectif de 8,00 pence pour l'ensemble de l'année. La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre est de 103,53 pence, en baisse par rapport à 106,00 pence au 30 septembre. Le rendement total est négatif de 0,44% pour la période, après un rendement positif de 0,91% au trimestre précédent. Le bénéfice EPRA par action pour le trimestre s'élève à 1,83 pence, en baisse par rapport à 1,84 pence au trimestre précédent. La société indique que ses bénéfices ont été affectés par la mise sous administration de deux de ses locataires, dont Wilko qui occupait l'un de ses immeubles à Bristol. Il ajoute cependant que les prochains contrats de location devraient améliorer les bénéfices à l'avenir.

Time Finance PLC - Fournisseur de services financiers aux petites et moyennes entreprises, basé à Bath, Angleterre - La production de prêts en compte propre pour les six mois se terminant le 30 novembre est de 47,3 millions de livres sterling, soit une augmentation de 29% par rapport aux 36,6 millions de livres sterling de l'année précédente. L'encours brut des prêts augmente de 24 %, passant de 152,7 millions de livres sterling à 188,6 millions de livres sterling, ce qui constitue un "record". Les recettes ont augmenté de 19 %, passant de 13,2 millions de GBP à 15,7 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt fait un bond de 35 %, passant de 2,0 millions de GBP à 2,7 millions de GBP. Le bénéfice par action s'élève à 2,33 pence, soit une hausse de 35 % par rapport à 1,73 pence. La société déclare que la poursuite de la dynamique commerciale positive tout au long du mois de décembre a donné "une confiance significative" dans le fait que les ventes de l'année entière seront "au moins conformes" à ses attentes. La présidente non exécutive, Tanya Raynes, déclare que Time Finance "est bien positionnée pour poursuivre sa croissance et accroître la valeur de ses actionnaires. Nous sommes impatients de pouvoir faire état de nouveaux progrès à la fin de l'année".

CC Japan Income & Growth Trust PLC - investisseur spécialisé dans les actions inscrites ou cotées au Japon - La valeur liquidative par action au 31 octobre est de 174,5 pence, en hausse par rapport à 151,1 pence à la même date l'année précédente. Le rendement total cumulé de la valeur liquidative par action pour l'année se terminant le 31 octobre est positif de 18,9 %, contre un rendement négatif de 5,9 % l'année précédente. L'indice des prix de la Bourse de Tokyo est positif de 12,0 %, après avoir été négatif de 9,5 % l'année précédente. Les dividendes pour l'année s'élèvent à 5,30 pence par action, contre 4,90 pence l'année précédente. La société indique qu'il s'agit de sa huitième année d'augmentation des dividendes. Le président Harry Wells déclare que les actions japonaises restent sous-évaluées malgré "des rendements décents au cours de la dernière décennie". Il ajoute : "Notre mandat est bien placé pour continuer à fournir des rendements totaux solides et le conseil d'administration a toute confiance en [les gestionnaires d'investissement de CC] pour continuer à les produire.

LPA Group PLC - Fabricant de systèmes électromécaniques et d'éclairage LED basé dans l'Essex - Le chiffre d'affaires pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre a augmenté pour atteindre 21,7 millions de GBP, contre 19,3 millions de GBP l'année précédente. Le bénéfice avant impôt diminue toutefois, passant de 1,1 million de GBP à 759 000 GBP. Reprise du versement du dividende final avec 1 pence par action, et "attentes raisonnables" pour la croissance du dividende dans les années à venir.

Spiritus Mundi PLC - société d'acquisition spécialisée dans le secteur des diagnostics cliniques en Europe et en Asie - La perte avant impôt pour l'exercice clos le 30 septembre a été ramenée de 714 253 GBP à 537 979 GBP pour la période allant du 28 avril 2021 au 30 septembre 2022. L'entreprise ne génère aucun revenu. Les frais administratifs passent de 714 253 GBP à 537 979 GBP. La société indique qu'elle se concentre actuellement sur l'avancement des discussions avec une cible d'acquisition potentielle appropriée et qu'elle informera les actionnaires "au moment opportun". La trésorerie nette au 30 septembre s'élève à 498 626 GBP, en baisse par rapport aux 941 539 GBP enregistrés à la même date l'année précédente.

