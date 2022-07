BLINKEN SE RENDRA À TOKYO LUNDI POUR RENDRE HOMMAGE À ABE

BANGKOK (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken se rendra à Tokyo lundi pour présenter ses condoléances au peuple japonais après la mort de l'ancien Premier ministre, Shinzo Abe, a annoncé dimanche le département d'Etat dans un communiqué.

Antony Blinken rencontrera de hauts responsables japonais, était-il indiqué dans le communiqué.

Le secrétaire d'Etat américain se trouvait à Bangkok après avoir participé au sommet du G20 qui se déroulait jeudi et vendredi à Bali, en Indonésie.

"L'alliance entre les Etats-Unis et le Japon est la pierre angulaire de la paix et de la stabilité dans l'Indo-Pacifique, et elle n'a jamais été aussi forte", a déclaré le département d'Etat.

Shinzo Abe a été tué par balles vendredi alors qu'il prononçait un discours de campagne dans la ville de Nara, dans l'ouest du Japon, en vue des sénatoriales de dimanche.

(Reportage David Brunnstrom; version française Camille Raynaud)