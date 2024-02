Les actions japonaises ont atteint leur plus haut niveau depuis 34 ans vendredi, tandis que les actions mondiales ont enregistré une troisième semaine de hausse. Les ajustements des prévisions de taux d'intérêt ont fait chuter le yen à son plus bas niveau depuis deux mois et les dollars australien et néo-zélandais ont évolué dans des directions opposées.

En Chine, les marchés continentaux étaient fermés et Hong Kong a connu des échanges limités et une fermeture anticipée, avec le Hang Seng en baisse de 0,8 % sur fond de craintes que les autorités ne tiennent pas leurs promesses de soutien.

L'indice a perdu 29 % au cours de l'année zodiacale du lapin et l'année du dragon commence avec le sentiment chinois en baisse et les attentes d'une sorte d'annonce de soutien pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

"Je parie qu'une action décisive est en train de se produire", a déclaré Chi Lo, stratège principal des marchés pour l'Asie-Pacifique chez BNP Paribas Asset Management.

"Mais il s'agit pour ainsi dire d'un acte de foi. En effet, le gouvernement chinois a fait trop de promesses et le marché et les investisseurs ont été frustrés par le manque de suivi... nous avons donc besoin de voir Pékin proposer des mesures concrètes".

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 0,3 %, mais a tout de même enregistré une hausse hebdomadaire.

Le Nikkei japonais, qui a bénéficié d'un afflux de capitaux étrangers, les investisseurs fuyant la Chine, a augmenté de 0,3 %, aidé par le recul du yen qui s'est négocié à son niveau le plus bas depuis plus de deux mois, à 149,49 pour un dollar.

SoftBank a mené les gains à Tokyo avec une hausse de 10 % après avoir enregistré des bénéfices et les actions de son unité de conception de puces Arm ont bondi de près de 50 % après des prévisions de revenus optimistes.

Les actions de Nissan se sont effondrées de près de 12 %, enregistrant ainsi leur plus forte baisse depuis des décennies, après que le constructeur automobile a revu ses perspectives à la baisse en raison de l'effondrement des ventes en Chine.

L'amélioration des marges a permis aux actions du fabricant de matériaux de construction Boral de progresser de plus de 8 % et d'atteindre un niveau record en Australie.

Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent s'établissaient à 81,46 dollars le baril et étaient en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire de plus de 5 % à la suite du rejet par Israël d'une offre de cessez-le-feu du Hamas et d'une frappe américaine sur un commandant de milice soutenu par l'Iran en Irak.

RÉVISION

Cette semaine, les marchés obligataires sont restés en retrait après la publication d'un solide rapport sur l'emploi et les commentaires des banques centrales qui se sont montrées réticentes à l'idée de réduire les taux d'intérêt.

Le principal banquier central australien a averti vendredi qu'il restait encore du chemin à parcourir pour atteindre le point médian de son objectif d'inflation de 2 à 3 %, et les marchés ont repoussé les prévisions de réduction des taux, ce qui a conduit le dollar australien à une sixième perte hebdomadaire d'affilée.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, les chances d'une nouvelle hausse de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande se réduisent après qu'ANZ ait appelé à deux hausses de taux supplémentaires en février et en avril.

La prochaine réunion de politique monétaire aura lieu le 28 février et les marchés ont changé pour impliquer environ 38% de chances d'une augmentation, par rapport à presque aucune chance il y a une semaine.

Le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,5 % pour atteindre 0,6129 $ et se dirige vers un gain hebdomadaire de 1 %. L'euro est resté stable à 1,0771 dollar. Le yen a été affecté par les propos du vice-gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Shinichi Uchida, qui a déclaré qu'il était peu probable que des hausses rapides soient décidées.

Les rendements du Trésor américain à deux ans ont augmenté d'environ huit points de base (pb) cette semaine pour atteindre 4,45%.

Les rendements à dix ans semblent s'être stabilisés au-dessus de 4 % et étaient stables à 4,15 % vendredi, en hausse de 12 points de base cette semaine. Le bitcoin est en hausse de 8,6 % sur la semaine, à 46 254 $.

Plus tard dans la journée de vendredi, les révisions de l'inflation américaine seront suivies de près, à la recherche de tout signe indiquant que les hypothèses du marché selon lesquelles l'inflation est en recul ont besoin d'être recalibrées.

"Cela semble être quelque chose qui n'intéresse que les spécialistes de l'économie, mais l'année dernière, les révisions étaient suffisamment importantes pour que la dynamique de l'inflation aux États-Unis soit plus forte que ce que l'on pensait", a déclaré Peter Dragicevich, stratège en devises chez Corpay à Sydney.

"Il y a un risque que cela se reproduise.