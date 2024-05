Alors que le Nikkei 225 a fait les gros titres début mars, en retrouvant ses plus hauts historiques de 34 ans, le marché nippon dans son ensemble profite d’un contexte porteur. Le retour de l’intérêt des investisseurs étrangers s’est traduit par une hausse du Nikkei 225 de 14% sur 2024 et de 30% sur un an. Ce dynamisme reste cependant circonscrit aux Large et Mid caps nippones, jouissant de la diversification des actifs américains et européens. Bien que l’investissement via les ETF permette désormais aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles sur ce marché, l’accès à l’information financière sur les valeurs Small Caps reste difficile pour les investisseurs particuliers. Ainsi, nous reviendrons sur les thématiques porteuses du marché japonais et ferons un focus sur les meilleurs fonds indiciels disponibles pour diversifier son portefeuille. Enfin, nous sélectionnerons des Small Caps à surveiller, pour les investisseurs les plus aventureux.

Un pays tendance, aux nombreuses opportunités

Il n’y a pas que sur les marchés financiers que le Japon sort du lot ces dernières années. En effet, le pays voit sa fréquentation touristique dépasser les niveaux de 2019, stimulée par une hausse du nombre de touristes occidentaux. Le rayonnement de la culture nippone profite ainsi au tissu économique du pays, mais également à ses marchés financiers

Le marché japonais surperforme nettement depuis le second semestre 2023

Le parallèle entre la hausse du tourisme et celle des marchés financiers japonais est particulièrement cohérent tant leurs origines s’expliquent par la situation économique atypique du pays. En effet, le Japon lutte depuis la fin des années 1980 contre une crise désinflationniste chronique, aux conséquences encore largement visibles aujourd’hui.

Depuis 2022, face à des économies occidentales, confrontées à une crise inflationniste, la BoJ se désaligne des politiques monétaires menées par la FED et la BCE, provoquant une forte chute du yen, respectivement de 25% et 30% face à l’euro et au dollar par rapport à début 2020. Cette dynamique ne semble pas se calmer malgré la fin des taux négatifs de la BoJ, décidé en mars 2024. Aux dépens de la consommation intérieure, cette chute renforce l’attractivité du pays pour les touristes mais également pour les investisseurs. Pour ces derniers, la couverture face à ce risque de change sera un facteur important de leurs performances.

Le yen en chute libre, fragilisé par les politiques monétaires de le FED et de la BCE

D’autre part, ce long marasme économique aura eu pour conséquence la forte décote des titres nippons face à leurs pairs européens et américains. Malgré le récent rallye haussier, les sociétés japonaises sont encore loin de refaire leur retard. Concernant les Small caps, ce rattrapage n’a pas encore eu lieu et l’on constate toujours une importante décote. En effet, en plus de subir le sous-investissement des Japonais sur leurs marchés domestiques, encore marqués par la crise de 1989, ces titres sont peu visibles, parfois inaccessibles, aux investisseurs internationaux.

Stratégie passive ou Stock Picking ?

Afin de profiter de la dynamique sur le marché japonais, les secteurs du tourisme et de la culture sont à privilégier ainsi que les sociétés exportatrices, notamment dans les secteurs de la santé, de l’électronique ou de l’industrie, qui profitent de la chute du yen.

Une fois les thématiques d’investissement choisies, il s’agit de sélectionner les valeurs à intégrer à son portefeuille. Pour cela, les ETF restent un choix équilibré, particulièrement sur un marché méconnu.

De nombreux ETF permettent aux investisseurs de mettre en place une stratégie passive

Les ETF sur l’indice Topix restent à privilégier par rapport au Nikkei 225. En effet, le Topix vous permettra une plus forte diversification, intégrant les sociétés dès 150 M€ de capitalisation, et dont la méthodologie de pondération par les capitalisations fait plus de sens. Les ETF MSCI JAPAN et MSCI JAPAN SMALL CAP permettent également d’investir sur le marché japonais. A noter que ce dernier performe nettement moins puisqu’il ne bénéficie pas du dynamisme actuel sur les Large caps.

Pour un investisseur souhaitant mettre en place une stratégie active, l’outil Stock Screener ainsi que les fiches valeurs de Zonebourse seront d’une aide précieuse. En effet, face à la faible visibilité des Small caps japonaises et à un marché peu maîtrisé, ces outils vous permettront d’affiner vos critères parmi les 3 900 sociétés cotées sur la bourse japonaise.

Stock Screener, un outil précieux au service d'une stratégie de Stock Picking

Quelques pistes de réflexion

Voici quelques pistes de valeurs Small caps bien placées afin de profiter de l’engouement actuel pour le Japon.

Sur le secteur de l’hébergement touristique, Greens Co., en hausse de 30% depuis début 2024, reste bon marché avec un PER de 7x. Bien que fortement endettée suite à la crise sanitaire, la société retrouve un Free Cash Flow largement excédentaire en 2023 et une forte croissance grâce à la vivacité du secteur touristique. Dans une moindre mesure, le secteur de la restauration et du divertissement peut également fournir de belles opportunités d’investissement, bien que moins décotées. Pour exemple, la hausse de 60% du titre KFC Holdings Japan en réaction au projet de privatisation mené par le fonds américain Carlyle Group, est symptomatique de l’intérêt grandissant des investisseurs internationaux.

Sur le secteur industriel et technologique, les sociétés profitent de la faiblesse du yen face à l’euro et au dollar afin de renforcer leurs exportations. Ainsi, vous pourrez profiter de solides opportunités sur les secteurs de l’automobile (Aisan Industry Co, G-tekt Corporation), des semis conducteurs (Techpoint, SK-electronics Co, Tazmo) ou de la santé (Mochida Pharmaceutical Co, BML) à des niveaux de PER bas en comparaison aux marchés américains et européens. Outre le potentiel de ces sociétés, leur grande réserve de trésorerie dénote. En effet, il est aisé de trouver sur le marché japonais des sociétés valorisées à peine deux fois leur trésorerie nette. Cette combinaison de facteurs permet aux titres japonais de présenter un ratio performance/risque avantageux.

A l’heure où les marchés chinois patinent et où les marchés américains et européens tutoient des sommets de valorisation, un investisseur avisé aura tout intérêt à diversifier son portefeuille sur les valeurs japonaises. Ainsi, la diversification de votre portefeuille sur le marché nippon permettra de profiter de valorisations encore décotées grâce à la mise en place d’une stratégie passive, via les ETF, ou bien de Stock Picking grâce aux outils mis à disposition par Zonebourse.