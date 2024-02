La remontée du Nikkei, à deux doigts d'un record, marque la longue sortie des actions japonaises du désert de l'investissement, alors que l'argent, l'élan et les signes de changement dans les entreprises japonaises ramènent le marché au premier rang des portefeuilles mondiaux.

Ce retour s'est fait attendre : plus de 34 ans et suffisamment longtemps pour marquer une génération d'investisseurs japonais qui, par une expérience amère, ont été les vendeurs de ce puissant rallye.

Cependant, avec un Nikkei en hausse de 50 % en un peu plus d'un an, les gestionnaires mondiaux ressentent maintenant la douleur d'avoir raté le coche et se démènent pour y participer.

Les valorisations favorables, les rachats d'actions et d'autres décisions d'entreprises favorables au marché ont également convaincu les investisseurs qu'il n'y a pas de bulle cette fois-ci. Selon les courtiers et les gestionnaires de fonds, les flux entrants ne font que commencer et, quelques semaines à peine après le début de l'année, les analystes de courtage ont revu leurs objectifs de prix à la hausse.

"Si je devais faire une analogie avec le baseball, je pense que nous sommes encore dans la deuxième manche", a déclaré Shinji Ogawa, co-responsable des ventes d'actions au Japon chez J.P. Morgan à Tokyo.

"Le nombre de demandes reçues par mon équipe est littéralement exponentiel depuis quelques mois - la demande ou l'intérêt que suscite le Japon à l'heure actuelle est écrasante.

M. Ogawa estime que les gestionnaires mondiaux devraient acheter quelque 42 000 milliards de yens (280 milliards de dollars) d'actions rien que pour ramener leur exposition, qui s'est réduite au fil des décennies, au niveau du poids du marché.

Selon le fournisseur de données EPFR, les fonds d'actions mondiales hors États-Unis sous-pondèrent le Japon à hauteur de 4 %. Les fonds régionaux du Pacifique sous-pondèrent le Japon de 8 %.

Les flux suggèrent que les gestionnaires réduisent rapidement cette sous-pondération, car il est de plus en plus difficile de justifier une telle absence. Les achats nets à l'étranger se sont élevés à 6 300 milliards de yens (41,94 milliards de dollars) l'année dernière, soit le montant le plus élevé jamais enregistré depuis dix ans. En janvier, ils étaient de 1,2 trillion de yens.

"Les gestionnaires de portefeuilles internationaux acceptaient de ne pas détenir d'actions japonaises pendant si longtemps", a déclaré Shuntaro Takeuchi, qui gère des stratégies japonaises pour environ 800 millions de dollars d'actifs chez Matthews Asia, mais les performances commencent maintenant à exercer une pression.

"Ils sont à l'abri jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus.

BOURGEONNANT

La proximité du Nikkei avec la borne rappelle l'effondrement qui a suivi le pic précédent, lorsque la "bulle économique" du Japon a éclaté et que l'indice a chuté de 60 % en deux ans et demi.

Cela réfute également le mythe selon lequel les actions japonaises sont historiquement à la traîne.

Jeudi, l'indice de référence a grimpé jusqu'à 38 924,88 dans les échanges du matin, dépassant son record de clôture et se situant à 33 points du record de 1989 de 38 957,44.

Cette hausse récente est la dernière d'une longue série : au cours des dix dernières années, le Nikkei a progressé de 161 % en yens et de près de 80 % en dollars.

À titre de comparaison, au cours de la même période, en dollars, le principal marché européen le plus performant, le DAX allemand, a progressé de moins de 40 %. Le Shanghai Composite a grimpé de 18 % en dollars au cours des 10 années précédant février 2024. Le S&P 500 a progressé d'environ 170 %.

Les investisseurs qui ont la mémoire longue soulignent également les différences d'évaluation et d'état d'esprit cette fois-ci.

À la fin des années 1980, les actions japonaises se négociaient à des multiples cours/bénéfices de 50 ans et plus.

Aujourd'hui, le Nikkei se négocie à un ratio cours/bénéfice de 22 et la capitalisation boursière totale de l'indice - 680 000 milliards de yens - est inférieure à celle d'Apple et de Nvidia réunies.

"En 1989, tout le monde et son frère étaient optimistes, et pas seulement un groupe d'étrangers", a déclaré Jesper Koll, ambassadeur mondial de la société de courtage Monex Group, qui était à l'époque économiste en chef chez SG Warburg Securities Japan et qui a suivi le marché de près depuis lors.

"C'est le Japon lui-même qui était convaincu que rien ne pouvait aller mal, que le Japon allait conquérir le monde. Il est évident que la situation est très différente cette fois-ci.

L'année dernière, les investisseurs particuliers japonais ont vendu des actions pour un montant net de 3 500 milliards de yens et ils en ont encore vendu pour un montant de 1 000 milliards en janvier. Les investisseurs institutionnels japonais ont vendu pour 2,7 billions d'actions en 2023 et pour 1,3 billion en janvier.

CINQUANTE MILLE

Les bénéfices sont également utiles. Les liquidités affluent vers les banques et les grandes entreprises telles que Toyota et Nippon Telegraph and Telephone.

Les ventes de Toyota, premier constructeur automobile mondial, ont atteint un record en 2023 et les investisseurs estiment que l'augmentation des bénéfices se poursuivra, même si le yen augmente. Les enquêtes menées auprès des usines laissent présager des bénéfices encore plus importants.

Parallèlement, la Bourse de Tokyo incite les entreprises à améliorer la gestion de leur capital, à dénouer les participations croisées inefficaces et à utiliser les liquidités ou à les restituer.

Selon les données de la LSEG, le montant total des rachats a atteint un record de près de 60 milliards de dollars l'année dernière. Mais ce montant est inférieur à celui des rachats d'actions d'Apple et, avec quelque 343 000 milliards de yens de liquidités dans les bilans non bancaires, les investisseurs s'attendent à davantage de rachats.

"Le gouvernement japonais leur demande de restituer ces liquidités aux actionnaires - comme un dividende, mais avec un coup de pouce supplémentaire", a déclaré Liqian Ren de WisdomTree Asset Management à Philadelphie.

Le rendement du dividende des actions japonaises est aujourd'hui d'environ 2 % et continue d'augmenter, ce qui est nettement supérieur à ce qu'il était en 1989, lorsqu'il était d'environ 0,4 % et que le rendement des obligations d'État atteignait presque 6 %.

Certes, il y a des risques. Le Japon est entré en récession au dernier trimestre, la perspective de la première hausse des taux d'intérêt depuis des décennies et une économie chinoise chancelante pèsent également sur la balance.

Mais les achats étrangers, l'absence d'agitation et le changement progressif de l'attitude mondiale à l'égard du Japon sont prometteurs, estiment les vétérans.

"Les actions japonaises sont aujourd'hui extrêmement sous-évaluées", a déclaré Ryoji Musha, un vétéran de Daiwa et Deutsche qui est devenu sceptique à la fin des années 1980 lorsque les valorisations ont atteint des sommets.

"Le taux d'intérêt est de 0,8 %, alors que le rendement des actions est de 7 %", a-t-il déclaré depuis les bureaux de sa société, Musha Research, qui surplombent la baie de Tokyo.

"La moyenne du Nikkei pourrait atteindre environ 50 000 yens d'ici à la fin de l'année. (1 $ = 150,2100 yens)